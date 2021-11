L’Université Vidyashilp sera créée conformément au NEP 2020 : à quoi ressemble l’avenir de l’enseignement supérieur en Inde

L’université privée à but non lucratif prévoit de commencer le premier lot l’année prochaine

Université Vidyashilp : La politique nationale d’éducation 2020 est l’avenir de l’éducation en Inde, et la politique se concentre sur une approche multidisciplinaire et sur l’aide aux étudiants à tirer parti des domaines émergents. Alors que le NEP 2020 a défini des lignes directrices pour les universités gouvernementales qui les aideraient à s’adapter au modèle NEP 2020 du système actuel, Vidyashilp Education Group a annoncé le lancement de l’Université Vidyashilp – une université privée en cours de création à Bengaluru sur l’épine dorsale. du NEP 2020. L’université adoptera le modèle proposé MERU ou Université d’enseignement et de recherche multidisciplinaire afin qu’une éducation holistique et multidisciplinaire puisse être dispensée aux étudiants.

Le Dr Vijayan Immanuel, vice-chancelier de l’Université Vidyashilp, a expliqué à Financial Express Online le modèle MERU proposé par la NEP et ce qu’il est. « Selon NEP, le problème majeur de l’enseignement supérieur est qu’il est très fragmenté, ce qui montre l’ampleur du problème. La principale recommandation de la politique est de redécouvrir l’enseignement supérieur comme pluridisciplinaire et soutenu par la recherche. Il existe plusieurs universités de premier plan qui ne proposent pas de cours multidisciplinaires par nature et le NEP a fixé des délais pour toutes les universités existantes afin d’atteindre l’objectif fixé dans l’espace de l’enseignement supérieur. D’ici 2040, l’enseignement supérieur évoluera non seulement vers la pluridisciplinarité, mais comptera une masse d’étudiants ayant des connaissances dans le domaine », a-t-il déclaré.

Il a également expliqué comment l’Université Vidyashilp s’intégrera dans ce modèle. «Notre université est construite sur l’épine dorsale du NEP avec des cours multidisciplinaires ainsi qu’un accent sur la recherche. D’ici 7 ans, en tant qu’université privée, nous nous établirons en tant que MERU. Par exemple, nous proposerons une fusion de la science des données avec, par exemple, la psychologie ou l’économie, etc. Ou notre université proposera les arts libéraux et le design (conception de la communication ou arts visuels) avec le marketing ou la psychologie. De plus, le commerce numérique est un sujet émergent, car des éléments de tous les sujets deviendront numériques et, par conséquent, notre concentration restera sur le commerce numérique. »

Le Centre de recherche Vidyashilp a déjà été créé afin que les professeurs ainsi que les étudiants puissent être encouragés à entreprendre des recherches et des innovations interdisciplinaires, et selon le plan de l’université, des cours tels que les études juridiques et la gouvernance, l’éducation, le leadership et les beaux-arts seraient introduits.

« Pour nous, les points forts sont l’expérience des étudiants, la connaissance du domaine et le développement du leadership », a ajouté le Dr Immanuel.

Mais comment fonctionnera l’approche multidisciplinaire ? « Un étudiant choisira la matière de son choix en tant que mineure, mais il devra étudier certaines matières fondamentales qui sont obligatoires pour soutenir ses majeures conformément aux normes réglementaires. Ceci est fait pour développer des compétences dans un sujet et avoir des connaissances de base sur un autre sujet pour coexister », a expliqué le Dr Immanuel.

Au cours de la première année, l'université espère avoir environ 300 étudiants qui choisissent les majeures et les mineures qu'ils souhaitent. Bien que cela semble attrayant en théorie, cela ressemble également à un calendrier ou à un cauchemar de calendrier. Mais le Dr Immanuel a expliqué comment l'université espère résoudre ce problème.

« Nous considérons que l’horaire n’est rien d’autre qu’un créneau. La programmation des créneaux sera donc effectuée. Nous planifions les cours de manière stratégique afin que les étudiants de différentes filières puissent se réunir et apprendre. Cela offrira aux étudiants une expérience d’apprentissage collectif qui mènera à l’enrichissement. De plus, les cours fondamentaux sont généralement répétés tout au long de la durée de leurs programmes d’études. Par conséquent, les étudiants peuvent choisir n’importe quel sujet supplémentaire de leur intérêt en l’espace de 4 ans », a-t-il expliqué.

Le Centre de recherche Vidyashilp a été créé et plusieurs travaux de recherche liés à la science des données et à la psychologie sont déjà en cours, a expliqué le Dr Immanuel. Bien que le premier lot ne comportera que des cours de premier cycle, l’université prévoit d’intégrer des programmes liés à la recherche à un stade ultérieur. « L’université commencera également par un doctorat. programmes de se concentrer davantage sur la recherche. Tous les membres du corps professoral de l’Université Vidyashilp sont titulaires d’un doctorat. titulaires qui aideront les étudiants à s’orienter et à pousser vers la recherche. Cet aspect aidera également l’université à jeter les bases pour devenir un MERU complet », a-t-il déclaré.

Bengaluru est une plaque tournante des institutions, cependant. Alors, selon le groupe, qu’est-ce qui distingue l’Université Vidyashilp ? «Actuellement, à Bengaluru, il existe plusieurs institutions qui se concentrent sur un sujet particulier, mais l’Université Vidyashilp n’aura aucun domaine qui domine l’ensemble de l’université. Si une institution laisse un domaine/sujet particulier dominer, elle ne sera pas reconnue comme MERU », a expliqué le Dr Immanuel.

