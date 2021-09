Luol Deng: deux ans à la retraite, mais charge des Lakers

Bien que les Lakers soient désormais l’un des candidats pour le ring, qui l’étaient également l’année dernière et ont remporté le prix convoité en 2020, la réalité est qu’ils ne sont pas si longtemps revenus dans l’élite. En réalité, de jouer les séries éliminatoires en 2013 à revenir en 2020, ils ont eu leur plus longue absence dans l’histoire des finales, des bilans médiocres, le passage d’entraîneurs aux qualités discutables, une guerre interne pour le contrôle de la franchise et des joueurs qui, au final, n’ont servi qu’à être échangés. Les Angelenos se sont écartés, signant d’abord LeBron puis Anthony Davis, grâce précisément à cette portée de jeunes promesses qu’ils ont envoyées à la Nouvelle-Orléans. Mais les moments malheureux qui se sont mêlés aux dernières années de Kobe Bryant et les premières après sa retraite, ils ne sont pas si faciles à oublier.

Les Lakers, bien sûr, n’oublieront pas ces années. Et pas parce qu’ils ne le veulent pas ; ils reçoivent plutôt un rappel annuel sous forme d’argent perdu en faveur d’un certain Luol Deng. L’attaquant, à la retraite depuis deux ansC’était l’une de ces signatures qui s’était faite pénétrer avec les plus jeunes sous la tutelle du récemment signé Luke Walton, en 2016 et seulement quelques mois après la retraite de Kobe Bryant. Cependant, les plans Angelenos ne se sont pas déroulés comme prévu ni avec l’équipe ni, bien sûr, avec Luol Deng. Le joueur avait une bonne réputation après avoir été l’un des piliers des Bulls de Derrick Rose, Jimmy Butler et Tom Thibodeau., qui l’a utilisé plus que tout autre entraîneur et, fidèle à son style, l’a laissé sur le terrain un nombre considérable de minutes.

Cependant, Deng n’a pas retrouvé ce niveau, ce qui l’a conduit à être All Star pendant deux années consécutives (2012 et 2013, au cours desquelles il a mené la Ligue en quelques minutes). Lors de sa première saison chez les Lakers, il a disputé 56 matchs, mais lors de la seconde, il n’est pas entré dans les plans de Luke Walton., qui comptait à peine avec lui 13 minutes au total. Deng a été coupé, a joué une saison dans les Timberwolves et a pris sa retraite avec un héritage discutable mais 15 saisons dans la meilleure ligue du monde et avec un niveau assez acceptable. Pour un joueur britannique d’origine soudanaise, le mérite de ce qu’il a accompli était énorme et son combat et son sacrifice l’ont fait respecter au sein de la NBA.

Bien sûr, Deng a obtenu plus que du respect et deux All Stars. L’attaquant a également signé un dernier gros contrat en 2016, dans ces Lakers dans lesquels Magic Johnson a fait ses premiers pas dans le conseil pour finir par dire au revoir des années plus tard par la porte arrière, déjà sans le soutien de Jeannie Buss et avec Rob Pelinka réalisant ce qu’il lui restait à moitié (Anthony Davis, bien sûr). Magic a signé Deng pour quatre ans à un taux de 72 millions de dollars, un chiffre énorme au milieu d’une ère de hausse des salaires. et avec l’accord 2017 qui approche à grands pas, mais déjà avec de nombreux avantages du contrat télévision 2014, qui a donné à la NBA 24.000 millions en neuf ans, un véritable scandale.

Le cas de Deng n’est pas identique à celui d’autres joueurs, comme Chris Bosh ou Kevin Garnett. Le premier, en raison de problèmes de santé, a pris sa retraite anticipée, mais a continué à toucher son salaire et en 2018-19, sans jouer, il était le mieux payé du Heat, avec 25 millions de dollars. Garnett a eu 21 saisons dans la meilleure ligue du monde et avait une année de contrat devant lui avec ses Timberwolves, mais décide de mettre un terme à sa spectaculaire carrière. Bien sûr, il a reçu son argent. Dans le cas de Deng, les Lakers ont essayé de ne pas le payer l’année dernière, mais la NBA a rejeté l’appel. Les Angelenos ont étiré et divisé l’argent pour le rendre plus gérable pour l’avenir et cette année sera la dernière qu’ils seront payés. Deng encaissera 5 millions de dollars, un salaire seulement derrière LeBron, Davis, Westbrook et Horton-Tucker. Également identique à celui de Kendrick Nunn. Pour certains, presque une fraude. Des trucs de la NBA.