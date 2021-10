Lupe Esparza !!! Joyeux anniversaire !!! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter un autre joyeux anniversaire, nous nous référons bien sûr au talentueux artiste Lupe Esparza qui, bien qu’il soit connu pour son grand talent, nous vous raconterons également quelques curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur le chanteur.

Son nom complet est José Guadalupe Esparza Jiménez, en réalité il n’est connu que sous le nom de Lupe Esparza et c’est un musicien, auteur-compositeur et chanteur mexicain talentueux qui a offert tant de chansons à ses fans qu’à ce jour, il est toujours très aimé et acclamé.

Lupe Esparza est membre et fondateur du groupe musical bronco qui n’est pas sans succès. Cette talentueuse chanteuse mexicaine est l’aînée des 12 enfants du mariage de Calixto Esparza V et Ausencia Jiménez. En 1962, il s’installe dans la ville d’Apodaca Nuevo León et y commence sa carrière artistique.

Le 12 octobre 1954 est né cet artiste talentueux, donc si les comptes sont justes aujourd’hui, Lupe Esparza n’accomplit ni plus ni moins 67 ans pleins de talent et beaucoup de bonne musique, c’est que ce groupe est sérieusement un Héritage mexicain.

Des chansons comme « Love me like I love you », « I adore », « Crying in the rain », Parmi de nombreux autres singles, il y a ceux qui ont laissé leur marque au Mexique même internationalement car le groupe bronco est vraiment entendu dans de nombreuses parties par beaucoup les gens et cela a sérieusement fait pleurer et inspirer tant d’autres!

Aujourd’hui, nous voulons féliciter Lupe Esparza et nous espérons qu’elle a encore de nombreuses années de carrière et qu’elle est en bonne santé pour continuer à avoir autant de talent musical !