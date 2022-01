Lupillo Rivera affirme que son frère a payé ses amants pour se faire avorter

.

Les différences entre certains membres de la famille Rivera atteignent des niveaux inquiétants et une réconciliation entre les frères et les enfants de la défunte chanteuse Jenni Rivera semble pratiquement impossible.

Dans des déclarations récentes lors d’un live sur son compte Instagram, Lupillo Rivera a répondu aux déclarations de son jeune frère Juan, qui le critiquait dans son rôle de père, déclarant qu’il ne s’était pas occupé de ses propres enfants.

« Vaaaaa. Le LESS a soutenu les neveux. Celui qui a causé le plus de dégâts à ma soeur Jenni, maintenant il le lui donne du HERO hahahaha. Il a osé mentionner Mes enfants quand il ne s’occupait pas des siens », a déclaré Juan Rivera, après que Lupillo ait publiquement défendu les cinq enfants de Jenni Rivera, pour le scandale qui s’est déclenché après qu’ils ont demandé à l’exécuteur testamentaire, Rosie Rivera.

La réponse de Lupillo ne s’est pas fait attendre, accusant son frère de ne pas laisser vivre ses propres enfants. « Il dit que je n’ai pas pris soin de mes enfants… au moins je les ai laissés vivre, je les ai laissés être, pour devenir un être. Je n’ai pas eu à payer des vieilles femmes pour sortir des enfants, de peur de perdre la famille », a-t-il déclaré.

Selon Lupillo, il a appris que toute la famille de son frère Juan avait reçu des chèques des entreprises de Jenni Rivera grâce à l’une de ses filles.

« Juan a couru de la maison vers sa fille aînée et elle est partie vivre avec ma fille pendant quelques mois, elle a passé trois mois avec elle et ma fille a vu qu’elle recevait des chèques d’une entreprise Jenni. Puis elle lui a dit que toute sa famille a reçu des chèques, et qu’Abel, le mari de Rosie, a également reçu des chèques.

Lupillo a poursuivi et a révélé qu’il avait beaucoup aidé son frère. « Je t’ai donné 39 chansons pour que toi et ta famille puissiez bien faire et continuer à manger (…) Quand j’avais beaucoup d’argent, j’aidais toute ma famille (…) Je leur ai donné des bijoux », a-t-il déclaré.

De son côté, Juan Rivera a également fait un live, où il a nié avoir payé des femmes pour se faire avorter, a également admis qu’il savait qu’il avait causé des dégâts. « J’ai été la cause de beaucoup de douleur, dans mon empressement à me défendre, et en étant brusque à parler, j’ai fait mal. Ce n’était pas mon intention. J’ai ressenti du courage, mais je suis un être humain et quand vous êtes blessé, la première chose que vous voulez faire est de vous blesser », a-t-il déclaré lors du live. « Je regrette de ne pas avoir vu une proche réconciliation familiale et c’est peut-être la meilleure pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Juan Rivera a précisé qu’il ne demandait pas d’argent aux enfants de Jenni Rivera à titre de compensation, mais qu’il lui était dû pour le travail effectué.

« Mon poste était plombier, produisant de la musique, organisant des événements, créant des magasins, etc. Nous nous sommes mis d’accord pour que je sois payé un pourcentage de ce que j’ai créé (…) J’ai fait plusieurs événements dans lesquels je n’ai jamais été payé. On m’a donné un pourcentage pour deux ans, il reste 7 ans. J’ai approché Jaqie pour qu’il puisse me payer ce qui manque », a-t-il expliqué.

