Lupillo Rivera défend les enfants de Jenni Rivera

L’effondrement de la famille Rivera s’approfondit de plus en plus et peu à peu on apprend plus de détails sur les conflits entre frères, oncles et neveux de la famille laissée par la regrettée chanteuse Jenni Rivera.

L’héritage laissé par l’artiste, qui comprend un fonds pour quatre de ses enfants et deux entreprises, a été le principal déclencheur de conflits. Ceci, car avant de mourir l’artiste a laissé sa sœur Rosie comme exécutrice testamentaire, qui a eu le contrôle de l’administration de l’héritage pendant 9 ans.

La première rupture est survenue lorsque le fils cadet du chanteur, Johnny, soutenu par sa sœur aînée, Chiquis, a demandé à leur tante des comptes sur la fortune laissée par leur mère. D’après les déclarations faites sur son compte Instagram par Chiquis Rivera, sa tante n’a pas pris de bonne grâce que ses neveux lui demandent de clarifier les comptes. « Quand nous l’avons demandé, une grande agitation s’est produite et nous n’avons pas compris pourquoi », a-t-il souligné.

Au moment de vouloir transférer le contrôle de l’héritage à Jacqie Rivera, Chiquis affirme que sa tante leur a demandé 85 000 $ et a signé un accord de confidentialité à ce sujet. De plus, il a souligné que son oncle Juan, qui aidait sa tante dans les affaires de sa mère, demande maintenant près de 300 000 $.

La chanteuse a regretté les actions de ses oncles, déclarant qu’il n’est pas correct qu’ils continuent à demander de l’argent. « Si ma mère était là, les choses seraient très différentes, je l’ai dit à ma grand-mère, » vous savez que ma mère était une lionne à cause de ses enfants, elle n’a mis personne dans son testament, seulement ses enfants, et elle m’a fait sortir . pour un problème qui n’était pas vrai, que nous avons déjà expliqué à maintes reprises, et Dieu sait que ce n’est pas vrai », a-t-il expliqué.

Face au drame vécu par les cinq enfants de Jenni Rivera, son célèbre oncle Lupillo Rivera, a rapidement exprimé son soutien à ses neveux, commentant sur le compte Instagram de Chiquis Rivera qu’elle et ses frères ont raison.

« Tu ne fais rien de mal… et OUI, L’HÉRITAGE DE TA MOM EST À TOI… rien d’autre, parce qu’elle n’a travaillé pour toi rien d’autre, tu as parfaitement le droit de vivre sur le Nom JENNI RIVERA pour toujours !! ! », a écrit la chanteuse, 49 ans ans.

La déclaration de Lupillo Rivera a suscité une réaction publique instantanée avec plus de 1 700 commentaires.

« @Lupilloriveraofficial Je suis heureux d’apprendre que toute la famille n’est pas contre les enfants de Jenny. Merci de les soutenir ”,“ C’est mon Lupillo !! Bien dit! Vous aviez toujours raison à propos de vos frères. Jenny serait fière de toi ! « , » Ce foutu truc, défends tes neveux. Vous êtes le seul à être une personne juste, instruite et cohérente », et« Vous êtes le seul dans cette famille à avoir les pieds sur terre. Jenny aurait dû vous quitter comme exécuteur testamentaire. On voit que vous êtes le seul qui aurait mis le nom de Jenny Rivera et son héritage au sommet, si vous aviez bien pris soin des enfants de Jenny et auriez fait grandir sa fortune « , étaient certains des commentaires .

