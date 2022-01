Lupillo Rivera évoque sa situation sentimentale : est-il toujours amoureux ?

.

Le chanteur Lupillo Rivera avait évoqué des rumeurs d’une possible rupture amoureuse après avoir passé plusieurs mois sans publier de photos sur son Instagram avec Giselle Soto, qu’il a identifiée dans des déclarations antérieures comme sa femme, sans prouver s’il l’a vraiment épousée ou non.

Le fait que le frère de feu Jenni Rivera ait passé autant de temps sans faire référence à son partenaire a fait penser à beaucoup que la relation traversait des problèmes ou avait pris fin. Dans ses récentes publications sur Instagram, l’artiste n’a fait référence qu’à son rôle de chef, partageant des recettes et montrant son talent pour préparer de vraies gourmandises.

Pourtant, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’artiste de 49 ans a fait savoir que son cœur est plus heureux que jamais et a pris le temps de remercier sa compagne.

« Quand il y a de la tranquillité, de l’amour et de la paix dans votre vie… votre sourire le montre… AMOUR merci pour une autre année avec moi JE T’AIME !!! @gorgizz », a-t-il écrit de manière romantique lorsqu’il a publié une image où la femme qui a gagné son amour était enlacée.

Ses plus de 1,4 million de followers l’ont rempli de bons voeux. « Ils ont l’air très heureux. Que Dieu vous bénisse @lupilriveraofficial Belle femme. Vous pouvez voir qu’elle est bonne et aimante ! Joli couple », « En amour, l’âge de chacun n’a pas d’importance, l’important est le respect et qu’ils vous traitent bien, et j’imagine qu’il traite la fille comme une reine » et « Si belle, que Dieu les bénisse toujours », étaient quelques-uns des messages qu’il a reçus.

De son côté, Giselle Soto a été plus ouverte à partager des images avec la chanteuse, indiquant clairement qu’elle se sent fière et heureuse d’être à ses côtés.

La femme d’affaires de 26 ans a même posté des photos idylliques de certains des voyages qu’ils ont effectués ensemble.

Le couple a visité les îles Turques et Caïques et a également voyagé dans différents endroits du Mexique.

L’éminente cosmétologue n’a pas lésiné sur les mots d’amour pour l’anniversaire de son chéri, soulignant toutes les qualités qui la font l’admirer au quotidien.

« Joyeux anniversaire à cet homme incroyable @lupilloriveraofficial. Je veux que vous sachiez que vous êtes une lumière si spéciale dans ce monde et que vous en inspirez beaucoup avec votre travail acharné et votre cœur doux. La façon dont vous apportez tant de joie, d’amour et de rire à tout et à tout le monde est vraiment votre cadeau spécial. Je suis très fière d’être ta femme. Je t’aime Amore !!! Le meilleur est à venir », a-t-il écrit à l’occasion.

On verra comment ils fêteront les 5 décennies du chanteur le 30 janvier.

