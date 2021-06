Lupillo Rivera montre de quel tatouage il a couvert Belinda; Ils le critiquent pour “tache” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Récemment, le couple du moment, Belinda et Christian Nodal, a annoncé ses fiançailles, ce qui a déclenché des centaines de rumeurs, de potins et a impliqué des tiers. L’une des personnes les plus mentionnées sur le sujet a sans aucun doute été Lupíllo Rivera, en particulier en ce qui concerne les tatouages ​​​​que le chanteur avait sur la peau de l’interprète de “Utopia”.

Il y a quelques jours à peine, les médias locaux ont commencé à confirmer que Rivera avait décidé de couvrir le tatouage de son “ancien amour” pour mettre fin à cette étape de sa vie. Il a dit que Lupillo aurait complètement enlevé le tatouage du visage de Belinda, ceci malgré le fait qu’il avait précédemment mentionné qu’il ne l’enlèverait pas à moins que l’artiste ne le lui demande.

Raison pour lui que je l’enlève

Ce vendredi matin, Lupillo Rivera a partagé sur son compte Instagram officiel que la raison pour laquelle il a décidé d’effacer ce tatouage de sa peau n’était rien de moins que sa fiancée, Gisselle Soto, une belle jeune femme de 26 ans.

En revanche, le tatoueur en charge de retirer le tatouage de Lupillo, Antonio Morales, a expliqué que c’était un processus long et douloureux, puisqu’il a fallu environ 3 heures pour le recouvrir.

Avant de découvrir quelle était la façon de couvrir le tatouage controversé, Lupillo a généré une grande déception parmi ses partisans, qui prétendent que c’était une mauvaise façon de couvrir le visage de celui qui était à un moment donné “l’amour de sa vie”.

Avec quoi a-t-il couvert le visage de Belinda ?

Le chanteur a expliqué qu’en dépit de voir différents motifs de panthères, de lions et d’une autre série d’animaux comme nouveau tatouage qu’il aurait sur le bras, il a finalement décidé de faire une sorte de “rayonne”.

Comme s’il avait été recouvert d’un pinceau et de peinture noire, voici à quoi ressemble le visage de Belinda maintenant.

