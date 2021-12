Lupillo Rivera s’est-il remis de sa deuxième infection au Covid 19 ?

.

Lupillo Rivera est un survivant complet de Covid-19. Le chanteur de 49 ans a confirmé sur son compte Instagram qu’il était totalement indemne du virus, mettant en ligne le résultat récent du test qui a été effectué et qui montre qu’il est guéri.

« SAIN ET SAUF. ici déjà prêt à discuter dans de la nouvelle musique, des dates et du contenu pour mes réseaux. MERCI POUR LE SOUTIEN. #lupillorivera », a-t-il écrit à côté du résultat du test, où l’on peut également lire son adresse supposée, puisqu’il n’a supprimé que le numéro de téléphone et son e-mail.

Ses partisans l’ont rapidement remarqué et ont commencé à l’alerter. « Couvrez votre adresse, vous ne voulez pas que votre maison soit remplie de fans », « Je suis en route pour votre maison maintenant. J’espère que tu as des chélas très froids », « Frère, tu as oublié d’effacer ton adresse », et « Maintenant tout le monde sait où tu habites », étaient quelques-uns des messages que ses disciples lui ont laissés. Or, l’adresse qui figure sur le document ne correspondrait pas à la véritable adresse du chanteur, mais à l’adresse du centre médical.

Un guerrier

Il y a un an, Rivera a déclaré qu’il s’était rétabli de sa première contagion de Covid 19, alors qu’il rapportait que les symptômes qu’il présentait étaient une perte d’odorat et de goût, une coupure du corps et une toux. A cette occasion, l’artiste n’a pas donné plus de détails sur la façon dont il a vécu cette seconde contagion, ce qui l’a contraint à annuler sa présentation en face-à-face au Soy Grupero Festival, qui s’est déroulé à Mexico.

« Ce matin, je me suis réveillé très mal, j’ai appelé mon médecin, qui m’a immédiatement ordonné de faire un test COVID-19. Le résultat a été positif, je dois donc agir de manière responsable et rester à la maison pendant quelques semaines. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir respecter le programme d’activités que j’avais convenu, dès que possible je reprendrai tous mes engagements », a déclaré le chanteur de 49 ans dans un communiqué publié sur le réseau social. réseaux du journaliste de divertissement Alex Kaffie.

A l’occasion, les responsables du festival de musique régional mexicain ont publié une déclaration sur le compte Instagram de l’événement, où ils ont rapporté que le frère de feu Jenni Rivera allait bien.

« Lupillo Rivera a commencé à avoir des symptômes du #Covid19 hier, il est donc allé faire un test qui s’est malheureusement révélé positif. Il est en bonne santé et cela ne fera que modifier sa participation au Huitième Anniversaire de #SoyGrupero puisque cela se fera à distance. Pour nous, le plus important est la santé et le bien-être des artistes et des participants, nous aurons donc des tests Covid lors de l’événement. Merci Lupillo pour votre soutien même dans cette situation ! », ont-ils souligné, rendant compte de l’immense engagement du chanteur envers son public.

