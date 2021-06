Lupillo Rivera s’excuse auprès de Belinda après avoir fait un commentaire macho

in

“La ofensa fue directamente a él, si pareciera y mucha gente piensa que la ofensa era para Belinda, nunca fue mi intención ofenderla. Si así parece, yo como hombre pido una disculpa porque viendo el video, tal vez sí pude contestar de otra manera “, un point.

Le chanteur a assuré que c’était sa femme qui avait enregistré la vidéo et que c’était elle qui s’amusait à faire ce type d’action, car elle s’intéresse à voir les réactions naturelles de son mari à ce qu’on dit à son sujet.

“Toutes les choses qu’ils ont vues, c’est parce que Giselle arrive soudainement avec deux téléphones et me demande des choses qu’elle veut voir ma réaction naturelle, elle ne veut pas que cela soit joué, cette fois j’ai répondu de la manière la plus réelle”, expliqua Lupillo.