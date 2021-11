Lupillo Rivera testé positif au Covid 19 Est-il sérieux ?

.

Le chanteur Lupillo Rivera a été infecté pour la deuxième fois par le Covid-19. Cela a été rapporté dans un communiqué de presse, dans lequel il regrettait d’avoir dû annuler ses engagements professionnels.

« Ce matin, je me suis réveillé très mal, j’ai appelé mon médecin, qui m’a immédiatement ordonné de faire un test COVID-19. Le résultat a été positif, je dois donc agir de manière responsable et rester à la maison pendant quelques semaines. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir respecter le calendrier d’activités que j’avais convenu, dès que possible je reprendrai tous mes engagements », a rapporté le chanteur de 49 ans dans un communiqué publié sur le réseau social. réseaux du journaliste de divertissement Alex Kaffie.

Selon des informations publiées par le journal La Razón, le frère de la défunte chanteuse Jenni Rivera, a appris sa contagion samedi et a dû annuler son voyage prévu dimanche à Mexico, où il participerait au festival Soy Grupero. La présentation de l’artiste aurait lieu ce mardi, mais il arriverait tôt pour répéter.

En décembre de l’année dernière, le chanteur a surmonté sa première contagion de Covid-19 dans le bon sens. A cette occasion, sa compagne Giselle Soto a également été testée positive. Selon des déclarations faites sur ses réseaux sociaux par Rivera et publiées par MSN à l’époque, les principaux symptômes qu’il présentait étaient une perte de l’odorat et du goût, des coupures et de la toux.

«Ce fut un processus très difficile et nous sommes heureux car nous avons déjà été testés négatifs pour le coronavirus. Nous avons tous les cinq été testés négatifs au covid-19 », a déclaré le chanteur après que lui, sa petite amie et leurs trois enfants aient vaincu le virus. Selon l’artiste, pour s’améliorer plus rapidement, il a supprimé la farine et le sucre de son alimentation.

«Nous avons enregistré tout le processus, toutes les vitamines, les fruits, les légumes et tout ce que nous avons fait. Les personnes qui ont le coronavirus vont à l’hôpital et on leur dit de rentrer chez elles. J’ai fait un processus de beaucoup de vitamines et d’aliments différents, j’ai supprimé le pain, la farine, les glucides et le sucre », a-t-il déclaré.

Cette fois, il n’y a pas de détails sur la façon dont l’artiste est, ni s’il est à la maison ou dans un centre médical. Pourtant, de récentes déclarations publiées sur le compte Instagram de Soy Grupero, où le chanteur se produirait, donnent des indices sur sa bonne santé.

« Lupillo Rivera a commencé à avoir des symptômes du #Covid19 hier, il est donc allé faire un test qui s’est malheureusement révélé positif. Il est en bonne santé et cela ne fera que modifier sa participation au Huitième Anniversaire de #SoyGrupero puisque cela se fera à distance. Pour nous, le plus important est la santé et le bien-être des artistes et des participants, nous aurons donc des tests Covid lors de l’événement. Merci Lupillo pour votre soutien même dans cette situation ! », ont-ils publié, confirmant que Lupillo chantera même avec Covid.

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires