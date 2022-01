Lupin lance Molnulup pour le traitement COVID-19

Le molnupiravir a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India (DCGI) pour le traitement des patients adultes atteints de COVID-19 qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, y compris une hospitalisation.

Le fabricant de médicaments Lupin a annoncé vendredi avoir lancé un médicament antiviral Molnupiravir sous le nom de marque Molnulup dans le pays pour le traitement du COVID-19.

Le molnupiravir a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India (DCGI) pour le traitement des patients adultes atteints de COVID-19 qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, y compris une hospitalisation.

« L’approbation de Molnulup arrive à point nommé, car l’Inde connaît à nouveau une augmentation des incidences de COVID-19. « Au cours des deux dernières années depuis l’émergence de COVID-19, il y a un besoin pour un médicament antiviral oral qui peut être prescrit par les professionnels de la santé et ensuite pris par les patients commodément à la maison », Lupin President – India Region Formulations (IRF) – Rajeev Sibal a déclaré dans un communiqué.

Grâce au solide réseau de distribution de la société, Molnulup serait facilement disponible dans les pharmacies indiennes pour répondre à la demande des patients, a-t-il ajouté.

À l’échelle internationale, le molnupiravir est un antiviral oral qui a été approuvé par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des cas légers à modérés de COVID-19 chez les adultes. Administré par voie orale, le molnupiravir inhibe la réplication du SRAS-CoV-2, l’agent causal du COVID-19. Les données précliniques et cliniques ont montré que le Molnupiravir était efficace contre les variantes les plus courantes du SRAS-CoV-2, y compris les variantes Gamma, Delta et Mu.

