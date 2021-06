Lupita D’Alessio annonce sa retraite avec son dernier album – El Sol de México

in

Le plus grand souhait que Lupita D’Alessio doit réaliser dans sa carrière est d’enregistrer un album live avec tous ses tubes, ce qui est pour l’instant impossible en raison d’un différend de longue date avec son ancien label, Orfeón, et d’un contrat qui l’empêche.

« Il y a un énorme catalogue à moi et ils ne me laisseront pas l’enregistrer. C’est un problème sérieux pour eux, pas pour moi parce que je n’ai même pas le contrat que j’ai signé quand j’avais 17 ans, en 1971 ; Je ne l’ai pas en ma possession, ils ne me l’ont jamais donné ou peut-être qu’il n’a jamais été aussi bien demandé », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

La lionne endormie a déclaré qu’une fois ce matériel réalisé, elle envisagerait son renvoi de la scène; « Je veux enregistrer mon album à succès, mon DVD, puis je prends ma retraite. Je pense qu’il manque ce record à succès et je ne peux pas retirer mon doigt de la ligne ».

Le conflit entre Lupita D’Alessio et Orfeón s’est produit lorsque la défunte maison de disques est devenue la propriété de CBS-Sony. Le contrat de la nouvelle société précisait que Lupita ne pouvait enregistrer aucune chanson de son catalogue avec un autre label, y compris ses premiers tubes Mentiras, Acaríciame, De parte de who ou Inocente, pauvre ami.

Malgré la polémique, Lupita D’Alessio était de bonne humeur lors de ses retrouvailles avec les médias après plusieurs années. Là, Ary Borovoy a annoncé que la chanteuse avait signé un contrat de trois ans avec son label BoBo pour enregistrer un album avec des chansons originales et du matériel live.

▶ ️ Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre email

“Demain, je donnerai de la voix au premier single d’un album inédit”, a déclaré la chanteuse. « C’est un album que nous faisons avec Bruno Danzza qui est l’auteur de Ne demande pas avec qui et je suis toujours là, qui était le thème de la biosérie. C’était un processus de pouvoir choisir les thèmes de votre serviteur, car vous devez raconter des réalités et pas seulement des chansons ».

Pour la chanteuse, c’était une priorité que lors du choix des chansons, ils aient quelque chose à dire sur sa vie et ses 51 ans de carrière artistique. « Il faut chanter les vérités qu’on a vécues dans la vie. Et c’est ce que j’aime vraiment : des paroles que je peux partager et soigner les autres. C’est ça la musique. Ne chantez pas de mensonges ou de choses fictives ou irréelles ».

En plus de l’album inédit et d’un live qu’elle va sortir, Lupita D’Alessio prévoit son retour sur scène après la pandémie avec deux concerts. La première le 11 septembre à l’Arena Ciudad de México et la seconde le 3 décembre à l’Auditorium Pabellón M de Monterrey, où elle proposera le spectacle qu’elle a fourni en streaming l’année dernière.

« Me voici, ça s’appelle l’émission qu’on a fait en streaming. Nous le ferons en direct avec quelques modifications mais c’est plus ou moins la même chose, avec le nouveau qui va être enregistré bien sûr ».

La chanteuse a reçu un prix d’Ary Borovoy célébrant plus de 40 millions de disques vendus au cours de sa carrière. “Il est important avec cette carrière de valoriser l’artiste qui était et sera Lupita D’Alessio pendant de nombreuses années encore”, a déclaré l’homme d’affaires.