Lupita D’Alessio demande au gouvernement d’AMLO de répondre aux “besoins du peuple” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse et actrice mexicaine de 67 ans, Lupita D’Alessio, a demandé au gouvernement mexicain de répondre aux “besoins du peuple”.

Et c’est que Lupita D’Alessio a assuré, lors d’une interview pour El Universal, qu’au Mexique et dans le monde entier ils connaissent des crises telles que :

Inondations

Pandémies

Tremblements

Lors de l’entretien, Lupita D’Alessio a évoqué toutes les expériences qu’elle a vécues pendant la pandémie de Covid-19.

Et parmi ses anecdotes, Lupita D’Alessio a remercié qu’elle et sa famille sont en bonne santé, même lorsqu’elles ont été victimes de l’insécurité dans le pays.

La célèbre a rappelé que son fils Jorge D’Alessio a été agressé à Naucalpan au cours du mois d’août 2021.

Cependant, le chanteur a regretté qu’il y ait des malheureux qui traversent des moments difficiles à cause de la pauvreté.

Eh bien, les crises qui ont été vécues au Mexique et dans le monde depuis plus d’un an, ont augmenté le chômage et forcé les gens à commettre des crimes.

Par conséquent, Lupita D’Alessio, en tant que Mexicaine, a demandé au gouvernement de prêter attention et de répondre aux besoins de ses citoyens.

Le 10 août 2021, et le fils de Lupita D’Alessio, Jorge D’Alessio a été agressé à main armée dans les rues de la commune de Naucalpan.

Selon le rapport, le fils de Lupita D’Alessio et le batteur Irving Regalado n’ont pas été blessés ; cependant, les criminels ont pris ses deux camions.

C’est la deuxième fois que le fils du chanteur est violemment agressé ; Cependant, Lupita D’Alessio a déclaré qu’elle n’était pas aussi effrayée par la nouvelle que la première fois.