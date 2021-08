Lupita Nyong’o de Black Panther rend un hommage affectueux à Chadwick Boseman à l’occasion du premier anniversaire de sa mort

Certes, la franchise ne sera pas la même sans Chadwick Boseman, et même Lupita Nyong’o a été franc sur la « difficile » d’aller de l’avant sans la défunte star. Cependant, elle a toujours fait l’éloge de la suite à venir et semble enthousiasmée par ce qui va arriver. Elle a également exprimé sa conviction que cela rendait un hommage approprié à Boseman et à son personnage. Compte tenu de l’immense amour des acteurs et de l’équipe pour l’interprète, ce sera certainement le cas.

Alors que nous marquons le premier anniversaire de la mort de Chadwick Boseman, nous, ici à CinemaBlend, souhaitons le meilleur à sa femme, à sa famille et à ses proches pendant cette période.