Lupita Nyong’o rend hommage à Chadwick Boseman à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

La semaine dernière, la femme de Chadwick, Taylor Simone, a laissé les téléspectateurs émerveillés après avoir interprété une interprétation émotionnelle de Eddie Heywood‘s “I’ll Be Seeing You” lors de l’émission spéciale télévisée Stand Up to Cancer.

Co-hôte de l’événement Anthony Anderson a présenté Taylor avec un hommage sincère.

“Beaucoup d’entre nous ont été dévastés d’apprendre le décès tragique de Chadwick Boseman après avoir lutté en privé contre le cancer pendant plusieurs années”, a déclaré Anthony, par Entertainment Weekly. “Le monde a perdu un artiste incroyable et un véritable héros. Mais avant d’être un personnage public, c’était une personne comme vous ou moi – un fils, un frère, un oncle, un cousin, un ami, un collègue, un mari.”

Il a poursuivi: “Beaucoup d’entre nous ne connaissent que trop bien la fracture laissée par le décès d’un être cher dans la vie de ceux qui les aiment. Ici, pour interpréter une chanson sur la vie avec la réalité de la perte et la recherche d’une voie à suivre, la femme de Chadwick, Simone.”