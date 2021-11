Lupita Valero a parlé de ce qu’est Nuestra Belleza Latina

Univisión Lupita Valero est l’un des 4 finalistes de NBL

Lupita Valero continue sa marche vers le gala final, où elle espère devenir la prochaine Nuestra Belleza Latina, non seulement avec le soutien du public, mais avec l’approbation du jury, qui depuis le début du concours l’a vue comme une des candidats les plus complets à gagner.

Avec sa grâce, sa beauté, sa sécurité, sa simplicité et beaucoup de professionnalisme, l’ancienne candidate de Nuestra Belleza México, gagne de plus en plus le soutien des téléspectateurs, et face à la grande finale, Lupita a révélé ce qu’elle ressentait d’avoir pu arriver jusqu’à ce stade de la compétition.

La Mexicaine en a profité, non seulement pour s’assurer qu’elle se sente épanouie et fière de son passage à l’émission de téléréalité Univisión, mais aussi pour révéler ce qu’est vraiment Nuestra Belleza Latina et ce qu’elle fait avec les participants qui passent.

«Je suis heureux parce que je suis dans la finale de Nuestra Belleza Latina, parce qu’une femme comme moi peut venir représenter. Je sais que les gens de ma ville vont se sentir heureux que je sois venu ici », a déclaré la belle Mexicaine, dans une vidéo partagée par le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram.

« Notre Latin Beauty est cette plate-forme qui, en réalité, s’empare des femmes, qui vous donne cet espace pour vous croire, pour vous dire : ‘Lupita, je te vois, tu es magnifique et brillante' », a ajouté Lupita, louant le travail que l’émission de télévision fait avec les candidats, au-delà du thème des lumières, du maquillage, de la mode et du divertissement.

Lupita Valero est allée plus loin et a déclaré que le but maintenant est que les téléspectateurs puissent se voir reflétés en elle, et sachent qu’à travers cette émission, toutes les femmes peuvent faire ressortir leur potentiel et briller comme un immense trésor.

« Maintenant, je veux être un miroir et je veux que vous voyiez cet éclat en vous. C’est Nuestra Belleza Latina », a déclaré la Mexicaine, qui s’est d’ailleurs souvenue comment elle est arrivée au spectacle et à quoi elle ressemblera lorsque les lumières de la scène s’éteindront et que la saison numéro 12 du programme sera terminée.

« Je suis arrivée ici avec deux mallettes, une valise pleine de rêves, bien sûr j’y amène mes huaraches bien attachées, j’apporte l’amour de ma famille et la passion et la détermination qui ont toujours caractérisé Lupita Valero », a déclaré la jeune reine. « Et j’y ajoute semaine après semaine, des apprentissages, des connaissances, des leçons de vie. »

Après la vidéo d’Univision, les commentaires favorables à Lupita n’ont pas attendu, et non seulement plus de 30 000 personnes l’ont vue, mais des centaines lui ont dit qu’elle allait être la reine.

Dites-nous si vous pensez que Lupita Valero sera couronnée la nouvelle Nuestra Belleza Latina.