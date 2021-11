Lupita Valero de NBL : Pourquoi éclipsez-vous vos coéquipiers ?

Entretien exclusif Univision avec Lupita Valero, finaliste de Nuestra Belleza Latina 2021.

Lupita Valero est l’une des six demi-finalistes chanceuses de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, la prestigieuse émission de téléréalité d’Univision qui est à la recherche exhaustive de nouveaux talents sur le réseau de télévision. Ci-dessous, vous pouvez voir l’interview de Lupita Valero avec NowMismo.com.

Sélectionnée parmi plus de 4 000 femmes qui ont auditionné pour Nuestra Belleza Latina, Valero est l’une des deux finalistes nées sur le territoire mexicain et qui se sont ensuite installées aux États-Unis avec sa famille.

S’il était couronné NBL 2021, le mannequin de 26 ans remporterait un contrat exclusif avec Univision pour faire partie du groupe restreint de talents pour l’une des principales émissions du réseau de télévision.

Au cours des onze saisons précédentes de Nuestra Belleza Latina, seules deux femmes mexicaines ont réalisé leur rêve d’être couronnées dans le célèbre concours de beauté de téléréalité. La première d’entre elles était Alejandra Espinoza en 2007, et la seconde, Ana Patricia Gámez en 2010.

Lupita Valero a 26 ans, est née dans l’état de Guerrero au Mexique et est actuellement basée dans l’état de Californie aux États-Unis.

Concernant le domaine professionnel, Valero est ingénieur textile et est entré dans le monde des affaires avec une marque de vêtements pour enfants.

Profitez de la deuxième partie de l’interview exclusive de Lupita Valero avec l’équipe de Right Now :

QUESTION: Vous avez été la cible de critiques pour vos origines modestes dans votre Mexique natal. Quel message enverriez-vous à tous les Mexicains pour lancer un appel de conscience à cesser de se moquer du statut social ou économique d’une personne ?

Lupita Valero : «J’ai beaucoup appris de cette expérience, la vérité est que c’était une réponse qui m’a ouvert de nombreuses portes et surtout, c’était aussi un ‘arrêt’ à cette inconscience que nous avons en tant que compatriotes ou compatriotes. C’est malheureux, mais c’est une réalité. Parfois, les mêmes personnes attaquent les mêmes personnes et nous ne nous rendons pas compte que vous allez ailleurs et elles s’adaptent, vous aiment et vous abritent comme je le fais. J’aime le Mexique, je suis plus mexicain qu’un chili, je me sens super mexicain et je suis venu dans un autre pays à la recherche de mes rêves. C’est très agréable quand tu arrives dans un autre pays et que tu vois qu’il y a des Mexicains, des Cubains, des Portoricains… Il y a tellement de gens qui t’accueillent et te disent : Tu sais quoi ? C’est le pays des rêves et ici nous nous adaptons tous, c’est la beauté.

À mon peuple au Mexique, dites merci beaucoup parce que le Mexique m’a ouvert les portes. Le Mexique m’a accueilli, les guaraches, les valeurs et tout ce que j’ai c’est grâce au fait que j’étais sur cette terre mexicaine. Je suis mexicain et je suis fier de l’être. Je n’ai que des mots de gratitude pour mon peuple au Mexique, pour les femmes mexicaines qui se sentent identifiées avec moi, parce que je n’ai pas vu les messages en ce moment, mais j’espère en Dieu qu’au moins mon message atteigne une femme ou une fille, mon voisins avec qui j’ai joué dans mon quartier et me disent : ‘Lupita pourrait, je peux le faire.’ Et puis plus rien, de la pure gratitude ».

QUESTION: Vous avez été porte-parole lors de conférences pour autonomiser les femmes entrepreneures, mais certains de vos collègues de la NBL ont laissé planer le doute que vous essayez d’éclipser ou de ne pas laisser briller le reste des candidats, ce qui contredit le travail que vous avez fait dans votre pays. Est-ce vrai ou que se passe-t-il réellement dans le manoir ? En tant que téléspectateurs, nous pouvons voir quelque chose, mais nous ne connaissons pas la réalité que vous vivez là-bas.

Lupita Valero : « Merci beaucoup pour l’enquête car la vérité est que je dois dire qu’au Mexique, je dirige un groupe de femmes entrepreneurs, à partir d’une plate-forme que j’ai moi-même créée pour que ces femmes, qu’elles soient mères célibataires, jeunes ou seniors et qu’ils n’ont plus de travail au Mexique, ils peuvent vendre leurs produits. Merci beaucoup de l’avoir mentionné.

Je pense que c’est plutôt que la compétition commence à couler, elle commence à être de plus en plus forte, littéralement nous ne sommes nulle part avant que cela se termine. On peut soudainement commencer à se plaindre de la caméra ou de quelque chose, mais je suis très attentif et j’apporte l’école mexicaine. Nous, les Mexicains, sommes éduqués en nous disant : « Si vous ne faites pas attention, je vais moi-même aller à l’école. Je m’occupe tout le temps de mes professeurs, si mon professeur me dit : « Tu sais quoi ? Entrez dans la caméra.’ Je suis attentif, ce qui se passe c’est que les partenaires s’énervent parfois un peu parce qu’ils pensent que je fais de l’ombre, mais la vérité c’est que je suis concentré sur ce qu’ils me disent. Ils peuvent penser ce qu’ils pensent, mais je sais qui je suis, donc c’est important lorsque vous participez à quelque chose comme Nuestra Belleza Latina. »

QUESTION: Si vous gagnez Nuestra Belleza Latina, à qui allez-vous dédier ce triomphe et pourquoi ?

Lupita Valero : «Ce triomphe, car c’est déjà un triomphe pour moi, de venir dans un autre pays pour frapper à la porte et venir à Nuestra Belleza Latina, pour me préparer à ce moment. Il s’agit sans aucun doute d’un travail d’équipe. Je ne suis pas venu ici seul, je travaille depuis des années avec des gens qui m’aiment et avec des gens qui m’ont vu sans que j’apprenne quoi que ce soit, sans avoir d’expérience. Tout d’abord, ce rêve est mené par ma mère, mon père et mes petits frères. Nous sommes une très petite famille, mais très jolie. Ma famille en général, mon petit ami et sa famille, des amis… Ce rêve appartient au Mexique et au peuple mexicain qui est ici aux États-Unis, à mon peuple en Californie qui m’a aussi adopté et m’aime beaucoup, que le rêve est déjà là en train d’être partagé. Ce rêve a commencé à se réaliser dès le jour où j’ai fait mon premier casting ».