Univisión Lupita Valero était sincère avant le gala des demi-finales

L’un des moments les plus attendus par les téléspectateurs qui suivent pas à pas le développement de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina est sur le point d’arriver.

Ce dimanche, les noms des quatre chanceux candidats de la téléréalité Univisión montrent qu’au sein du groupe de six demi-finalistes se rendront au gala final, et parmi eux, Lupita Valera sonne fort pour avancer au tableau d’honneur.

La belle Mexicaine, qui a réussi à conquérir le public avec sa simplicité et sa sécurité, a été honnête sur ce qu’elle ressent d’avoir atteint la demi-finale et, avec une grande humilité, a révélé qu’elle était heureuse.

Lupita est allée plus loin, et a montré que sa foi en Dieu l’avait mise là, et a assuré que monter sur le podium des six demi-finalistes est pour elle un objectif qu’elle avait en tête depuis son entrée dans la compétition.

« Avoir atteint ce point de Nuestra Belleza Latina est une bénédiction, et c’est aussi un objectif atteint », a avoué le Mexicain, dans une vidéo partagée par le compte officiel de la téléréalité sur Instagram.

Et bien que la reine mexicaine ait de grands désirs de remporter le concours et de remporter la couronne en tant que prochaine Nuestra Belleza Latina, ainsi que le contrat Univision, elle a assuré qu’elle laisserait tout entre les mains du Tout-Puissant.

« Je suis arrivée à Nuestra Belleza Latina et j’ai dit : ‘allons en finale’, et ensuite, que ce soit ce que Dieu me réserve », a ajouté la demi-finaliste, qui a souligné que son prochain objectif sera de se qualifier pour le grand final.

Et c’est sans aucun doute que Lupita Valero, dont la vidéo a été vue par plus de 15 400 personnes, a tout le nécessaire pour être couronnée successeur de Migbelis Castellanos, et cela est très clair pour le public qui a voté.

Les adeptes de Nuestra Belleza Latina ont manifesté en faveur de la reine aztèque, et quelle que soit leur nationalité, plus d’un ont mentionné qu’ils voulaient la voir avec la couronne sur ses tempes.

« Pour moi, c’est la reine, et je suis dominicaine », a commenté un fan de Lupita. « #Lupita valero 👌👌👌🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 nous appellerons ma compatriote super belle et simple à gagner 😘😘😘 », a ajouté un autre fan.

D’autres messages de soutien à Lupita ont résonné sur les réseaux, avec des phrases telles que « Allez Lupita, tu es la meilleure, avec le meilleur oratoire. Vous pouvez, cette couronne est à vous »et« Allons-y ❤️ Le MEXIQUE veille sur vous et sur les autres pays qui se sont joints à vous pour vous apporter leur soutien. Dans les votes .. ».

« Ne doutez plus jamais de vous, PROFESSIONNELLEMENT vous êtes très bien préparé. Je sais que tu brilleras comme jamais auparavant, parce que tu t’es très bien préparé pour ce moment.. Et n’arrête jamais de sourire, car les sourires sont les meilleures courbes d’une femme.. Dieu gagnera en premier », a déclaré un autre fidèle de Lupita.

Dites-nous si vous pensez que Lupita Valero mérite une place parmi les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina.