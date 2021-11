Lupita Valero, finaliste de NBL 2021 – INTERVIEW

Univision Lupita Valero est l’une des finalistes de la NBL

Lupita Valero est l’une des grandes favorites du public hispanophone pour devenir le successeur de Migbelis Castellanos dans Nuestra Belleza Latina.

La jeune femme d’origine mexicaine a réussi à exceller dans chacun des défis artistiques lors des galas de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina 2021.

Tout au long de l’histoire de Nuestra Belleza Latina, seules deux femmes mexicaines ont réussi à être les heureuses gagnantes de la prestigieuse émission de téléréalité Univision : la première d’entre elles était Alejandra Espinoza en 2007, et la seconde, Ana Patricia Gámez en 2010.

Valero a 26 ans, est ingénieur textile et s’est lancé dans le monde des affaires en lançant ses propres boutiques de vêtements en ligne.

Avant de participer à Nuestra Belleza Latina, la Mexicaine a tenté sa chance dans des concours de beauté au Mexique avec sa participation à l’édition 2018 du règne universel mexicain. Cependant, elle n’a pas réussi à remporter la couronne.

Lors de sa participation au Mexicana Universal 2018, Lupita Valero a été la cible de critiques pour son appartenance à une famille modeste et ouvrière du Mexique. Cependant, cela ne l’empêchait pas de laisser une grande réflexion à tous ses compatriotes.

Lors de la série de questions au concours de beauté, Valero a fait allusion aux critiques qu’il avait reçues avant la dernière nuit : « Ce n’est pas un problème si difficile pour moi, car je l’ai déjà surmonté et j’ai appris à vivre avec ce type d’infraction. , mais ce sont toujours des questions très importantes pour le Mexique. La discrimination qui existe au sein de notre pays se fait par le ciel ».

Depuis qu’elle est devenue candidate officielle pour Nuestra Belleza Latina 2021, Lupita Valero a réussi à se connecter avec le public hispanophone aux États-Unis en raison de la sympathie et du désir de réussite qu’elle transmet dans chacun des galas de la téléréalité.

Lors de son audition initiale à NBL 2021, Valero a obtenu un laissez-passer pour le bassin de candidats du concours après avoir présenté une publicité télévisée originale et amusante qui visait à démontrer les avantages d’acquérir une chaise polyvalente pour travailler à domicile ou au bureau.

En tant que finaliste de l’émission de téléréalité Univision, le Mexicain de chacun des galas a été l’un des trois candidats avec les meilleures présentations dans le célèbre «Reto de la Reina», un test strict présenté chaque semaine par une ancienne reine de Nuestra Belleza latine.

Profitez de la première partie de l’interview exclusive de Lupita Valero avec Right Now :

QUESTION: Comment vous préparez-vous pour le gala de ce dimanche 31 octobre et quelles sont vos émotions pour la grande finale qui approche déjà ?

LUPITA VALERO : « D’abord, avec la foi de Dieu placée pour atteindre la finale. Si Dieu me le permet, nous l’encouragerons. Je pense que quelque chose m’a gardé les pieds sur terre et cela a été l’objectif. Dès le début, je voulais vraiment venir à Nuestra Belleza Latina et j’ai dit: « Si je peux à nouveau concourir dans cette affaire de beauté, ce sera à Nuestra Belleza Latina, mais je vise la couronne. » J’ai dit que j’allais venir concentré, avec direction et avec la volonté de me mettre à l’épreuve car les semaines passent et c’est une bascule d’émotions, car nous sommes loin de la famille et nous sommes loin du monde extérieur ; Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas, alors vous réagissez par ce que vous pensez de vous-même. Nous avons dû apprendre très dur, mais aussi très beau ».

QUESTION: Si vous étiez élue Nuestra Belleza Latina 2021, quel serait ce message que vous donneriez aux jeunes hispaniques des États-Unis qui, comme vous, rêvent de devenir reine de beauté et de pouvoir faire partie de la télévision hispanique aux États-Unis ? Mais qui a mis ses rêves de côté pour les circonstances du jour le jour ?

LUPITA VALERO : « Mon rêve est d’être une référence pour ces femmes, qu’elles soient mexicaines, latino-américaines ou centraméricaines. Que je sois une référence de lutte et de travail. Je serai cet exemple de dire : « D’accord, les choses peuvent être réalisées ». Et vraiment les rêves sont réalisés, mais ils sont réalisés par le travail et le sacrifice, donc mon message a toujours été que peu importe d’où vous venez, quelles sont vos racines ou les circonstances de la vie, parce que la chose la plus importante de toutes est que nous avons tous des luttes dans des styles différents, mais je vais parler de mon histoire. Mon histoire est celle d’une fille qui vient de la ville, d’en bas, avec ses sandales bien enfilées, et tout d’un coup les gens te couvrent, ils te disent : ‘Tu n’y arriveras pas.’ Mais c’est à ce moment-là que vous dites : ‘Non, je vais devoir le faire. Peu importe le nombre de portes auxquelles je dois frapper, mais je vais avoir ce rêve.

Un autre conseil que j’aimerais vous transmettre est que vous partez à votre rythme. Parfois on est tellement désespéré qu’on aime tout manipuler, parfois ça ne sort pas du premier coup, mais là tu vas mettre le truc pour que ça arrive au moment où tu veux que ça arrive, et ce n’est pas comme ça que ça se passe travaux. Ici, cela fonctionne sur la patience, sur la certitude et la foi que vous créez. La première fois, les choses peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitez, mais cela ne signifie pas que vous allez apprendre et cela augmentera votre expérience car lorsque vous serez prêt ou prêt à nouveau, vous frapperez à nouveau à la porte et les choses se passeront. vous est donné. Mon message est celui de la lutte, du travail, de la persévérance et des valeurs, quand on est bien concentré sur ce que l’on est et que l’on sait d’où l’on vient, alors l’important c’est de savoir où l’on veut aller ».

QUESTION: Ce n’est un secret pour personne que le public mexicain est l’un des plus importants de la télévision hispanophone aux États-Unis, pensez-vous que vous avez un point en votre faveur pour gagner le concours NBL pour être mexicain ou pensez-vous toujours avoir du talent Est-ce que cela se chevauche, peu importe d’où vous venez?

LUPITA VALERO : « Ici peu importe quel drapeau vous apportez, ici ce qui compte c’est tout ce qui traverse l’écran : votre histoire, votre combat, votre talent. C’est ce qu’est Nuestra Belleza Latina, obtenir ce talent des filles. Mais surtout, je crois que le fait que nous soyons des femmes partageant le même rêve, je pense que c’est la chose la plus importante à Nuestra Belleza Latina, l’union qu’elle fait avec tous les pays, afin que tout le monde puisse voir un seul programme et ces émotions qui se transforment. Je crois que le talent, l’honnêteté et la lutte vont au-delà de toutes les barrières que nous pouvons avoir ».