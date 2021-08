L’UPPCL attend un autre prêt de Rs 4 900 crore de PFC-REC

in

L’Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) a demandé et reçu des garanties du gouvernement de l’État pour des prêts PFC-REC de près de 4 900 crores de roupies pour le paiement des cotisations impayées des centrales électriques, des producteurs d’électricité indépendants et des producteurs d’énergie renouvelable.

Au 31 juillet, les cotisations en attente de l’UPPCL aux gencos étaient passées à 24 461 crores de Rs, dont les cotisations des centrales électriques s’élèvent à 4 270 crores de Rs, tandis que celles des producteurs d’électricité indépendants sont de 4 675 crores de Rs. Les cotisations payables aux producteurs d’énergie renouvelable sont de Rs 388 crore, tandis que celles des centrales d’État sont de Rs 15 128 crore.

NTPC a récemment signifié un avis à l’UPPCL indiquant qu’elle couperait la fourniture de 5 512 MW d’électricité à cette dernière à partir de ses centrales à partir de vendredi, car la société n’a pas acquitté les cotisations en souffrance depuis plus de 45 jours.

Contre 2 873 crores de Rs qui n’ont pas encore été payés par l’UPPCL, 919 crores de Rs sont en souffrance depuis plus de 45 jours, ont indiqué des sources.

Des sources de l’UPPCL ont confirmé que le gouvernement avait écrit à NTPC pour lui demander de ne pas couper l’alimentation. “Nous attendons un prêt de 4 900 crores de Rs de la part de PFC et REC et espérons effacer les cotisations de la NTPC en utilisant le même montant”, a déclaré un haut responsable de l’UPPCL, sous couvert d’anonymat. « Le cabinet de l’État a déjà donné son approbation pour la garantie de l’État, et le montant du prêt devrait être décaissé dans un jour ou deux », a-t-il déclaré.

Dans le cadre du programme Atmanirbhar Bharat visant à injecter des liquidités dans le secteur et à aider les discoms à régler les cotisations aux producteurs d’électricité jusqu’en mars 2020, le Centre avait débloqué 20 940 crores de roupies en deux tranches. Lorsque le programme a été prolongé jusqu’en juin 2020, un crore supplémentaire de Rs 7 000 a été libéré. Après cela, les cotisations avaient considérablement baissé, mais elles ont de nouveau augmenté progressivement.

Dans son plan d’action pour les exercices 21 à 24, l’UPPCL a promis d’atteindre des paramètres opérationnels clés, tels que la réduction des pertes AT&C à moins de 15 % d’ici 2024 et l’amélioration de l’efficacité de la collecte. Il prévoit également d’installer des compteurs intelligents prépayés pour tous les consommateurs de l’État, y compris les connexions gouvernementales.

Près de 40 % de l’énergie est fournie aux consommateurs ruraux de l’Uttar Pradesh, où la perception des recettes a été difficile. En dehors de cela, la consommation domestique représente 47%, où le tarif est inférieur au coût du service. Pour ajouter aux malheurs de l’UPPCL, dans le cadre du programme Saubhagya, la principale augmentation a concerné la base de consommateurs ruraux, dont la reprise a toujours été un défi.

