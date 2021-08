L’UPPCL reçoit un prêt de 4 900 crores de Rs des prêteurs du secteur de l’électricité PFC-REC, efface les arriérés des sociétés de production

in

L’Uttar Pradesh Power Corporation attendait avec impatience le décaissement de Rs 4 900 crore de PFC-REC pour régler les cotisations impayées de plus de 45 jours de centrales électriques (CGS), de producteurs d’électricité indépendants (IPP) et d’énergie renouvelable (RE) générateurs.

Dans un soulagement temporaire, l’Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL), à court d’argent, a reçu un prêt de 4 900 crores de roupies jeudi soir de la part des deux prêteurs du secteur de l’électricité gérés par l’État, Power Finance Corporation et REC. Le montant a été immédiatement utilisé pour apurer partiellement les cotisations des sociétés productrices (gencos), dont les cotisations s’étalaient sur 45 jours. Parmi ceux dont les cotisations ont été acquittées figuraient le géant de la production d’État NTPC, PGCIL, des producteurs d’électricité privés indépendants ainsi que des unités de cogénération gérées par des sucreries.

Alors que 1 100 crore de Rs ont été remis à NTPC, 1 045 crore de Rs ont été remis à la société de production du groupe Bajaj, Lalitpur Power Generation. Rs 350 crore ont été donnés à PGCIL, tandis que NHPC a reçu Rs 100 crore. En dehors de cela, Rs 300 crore ont été utilisés pour payer la totalité des cotisations des unités de cogénération du sucre.

À la suite du paiement, la société de production d’électricité d’État NTPC, qui avait retiré 275 MW d’électricité à l’Uttar Pradesh à partir du 20 août pour ne pas avoir réglé les cotisations impayées depuis plus de 45 jours, a retiré son avis régulant l’approvisionnement en électricité de l’Uttar Pradesh. Dans une communication au président de l’UPPCL — M Devraj, le directeur exécutif régional (Nord) Debashis Sen a déclaré qu’au vu des engagements pris par l’UPPCL et des paiements ultérieurs, l’avis de régulation de puissance a été retiré avec effet immédiat.

S’adressant à FE, M Devraj a confirmé les paiements effectués aux gencos et a déclaré que bien qu’il s’agisse d’un soulagement temporaire, le véritable défi est d’augmenter la collecte des recettes. « Cependant, prendre des prêts n’est pas une solution. Le vrai problème est d’augmenter la collecte des recettes. Nous essayons d’y donner suite en introduisant l’audit énergétique, à travers lequel nous aurons des compteurs d’alimentation.

La surveillance en ligne de la consommation d’énergie assurera la responsabilisation. De la facturation à la collecte en passant par la fourniture, tout sera surveillé en ligne », a-t-il déclaré, ajoutant que la solution ultime serait le programme de compteurs intelligents prépayés récemment annoncé par le gouvernement indien. “Le régime central sera une aubaine pour nous et il s’occupera automatiquement de tous les problèmes liés aux revenus”, a-t-il ajouté.

Au 31 juillet 2021, les cotisations en attente de l’UPPCL aux gencos étaient passées à 24 461 crores de Rs, dont les cotisations de CGS représentent 4 270 crores de Rs, tandis que celles des IPP s’élèvent à 4 675 crores de Rs. Les cotisations payables aux producteurs d’énergies renouvelables sont de Rs 388 crore, tandis que celles des centrales d’État sont de Rs 15 128 crore.

