Lúque-Pucheta vendredi pour le Nacional Mediano à Carlos Paz par TyC Sports

ARGENTINE – Nicolás Lúque Palacio et Emiliano Pucheta de Santa Fe, né à Cordoue, s’installeront ce vendredi 7 mai au Club Sarmiento de Villa Carlos Paz (Córdoba), le titre vacant des poids moyens argentins, dans le procès central d’une soirée qui sera diffusé par TyC Sports (à partir de 21 ans) et TyC Sports Play (avec les premiers combats à 19h30) dans une autre promotion de Sampson Boxing et Tello Box.

La couronne nationale est vacante car le dernier champion, Francisco Emanuel Torres, de Buenos Aires, développe sa campagne aux États-Unis.

Lúque, 31 ans, a un bilan professionnel de 12 victoires (1 KO), 7 revers et une égalité. Lors de sa dernière présentation, en février de cette année, il était à égalité avec Diego Ramírez (pour le tournoi des super poids welters de la Coupe Castellini), dont il a été exclu parce que son rival avait un classement plus élevé dans la division 69.800.

Le Cordoue, actuellement troisième dans le classement national des poids moyens, met en évidence les victoires contre Alexis Veronesi (il était invaincu) et Tomás «La Cobra» Reynoso. En outre, il a perdu aux points contre l’actuelle star uruguayenne Amilcar Vidal, étant le seul combattant que le perforateur de l’Est n’a pas pu mettre hors de combat. En fait, personne ne l’a assommé.

Pour Pucheta, 25 ans et un record de 13-4-0, 4 KO, ce sera la deuxième chance pour un titre national, la première étant celle qu’il a joué au poids inférieur, contre l’actuel champion national Alejandro Silva, perdant par décision.

Celui de la capitale Santa Fe affiche de bons triomphes dans son palmarès, comme ceux obtenus contre Jonathan Wilson Sánchez, Germán Peralta, José Luis Castillo et l’ancienne équipe amateur argentine Joaquín Lingua. Ce sera un duel passionnant avec un résultat incertain.

En semi-fonds, le double challenger du titre argentin des super poids plume, Javier «Johnny» Herrera (16-4-1, 8 KO) de Catamarca, affrontera 8 tours contre le solide espoir de Santiago Sergio Rosalez (13-1 , 2 KO), en poids léger.

Cinq autres combats professionnels complèteront la carte, dont nous continuerons à rapporter dans les prochains jours.

Presse de boxe / Tello Box Sampson