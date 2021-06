L’urbanisme des gratte-ciel est-il écologique ?

21/06/2021 à 9h03 CEST

Le début de la désescalade du covid a rendu une activité immobilière endiablée à Benidorm, icône du tourisme péninsulaire et depuis quelques années un exemple d’un urbanisme en hauteur que d’autres communes de la province d’Alicante veulent désormais adopter , comme Torrevieja.

En seulement deux ans, jusqu’à huit bâtiments de plus de 20 hauteurs ont été commencés, terminés ou prévus à Benidorm avec environ 1 000 logements. L’activité urbaine a commencé à bouger en 2018, mais au cours des deux dernières années, elle s’est accélérée et certaines propriétés ont été construites en un an seulement.

Benidorm est une ville de gratte-ciel. Son horizon est mondialement connu et les hautes tours qui complètent le tissu urbain ne cessent de l’enrichir. Parmi ceux-ci, sept étaient nouvellement construits et un qui se profilait déjà à l’horizon mais devait être arrêté : l’« Intempo », qui s’ajoute aux gratte-ciel qui seront achevés dans les prochains mois.

Cette tour dorée de 192 mètres de haut et 45 étages comptera 256 logements et termine actuellement sa construction. Il a été projeté en 2006, mais la crise a frustré son rêve. Le promoteur UNIQ Residential est celui qui a relancé la construction en cours depuis des mois.

À cela, à quelques mètres, s’ajoute l’un des projets TM, les deux tours de ‘Sunset Waves’ avec 29 étages et 132 maisons dans lesquelles les propriétaires ont déjà commencé à habiter après avoir obtenu le permis d’occupation. Sa forme de vague et sa couleur bleue se détachent au milieu des travaux d’aménagement de ce secteur de 131 000 mètres carrés, dans lequel trois autres tours sont prévues : les deux « Sunset Cliffs » et la « Sakura ».

Les deux premiers auront 28 et 30 étages et 280 logements avec un investissement de 86 millions d’euros ; le troisième avec un nom japonais, est construit par CHM et aura 22 étages et 76 maisons. Tous ont déjà le permis de construire.

Le tissu urbain de cette partie de Benidorm est complété par deux autres tours à quelques mètres du secteur Poniente 2/1, à La Cala : ‘Delfin Tower’ et ‘Benidorm Beach’. Deux gratte-ciel de 22 étages et 44 logements, et 36 étages et 196 logements respectivement dont la structure est déjà érigée et la construction est en cours d’achèvement.

Cependant, il convient de noter que toutes ces tours ajouteront environ 1 000 logements neufs de toutes sortes, dont les prix varient de 180 000 euros à environ 2 millions, selon la hauteur ou la taille.

Torrevieja monte dans la voiture

Pendant ce temps, la fièvre des gratte-ciel se propage à Torrevieja voisine, caractérisée par des développements « horizontaux », qui ont consommé une grande partie de son territoire. Maintenant, ils parient sur les grands immeubles.

La planification municipale de Torrevieja prévoit de construire 18 gratte-ciel, certains jusqu’à 40 hauteurs, et dont la moitié sera utilisée à des fins hôtelières. Le conseil municipal a éliminé les limites urbaines et les limites afin que ces propriétés puissent devenir une réalité.

Il n’y a pas encore de grues, mais il y a déjà des projets dans le pipeline. Ces dernières années, quatre projets d’immeubles de grande hauteur ont été présentés pour bénéficier de deux modifications spécifiques de la planification de Torrevieja, qui permettent une plus grande liberté typologique et hôtelière dans la zone urbaine.

Ces modifications urbaines permettent de contourner la limitation générale de six hauteurs qui régit l’urbanisme de Torrevieja depuis 1986 si une partie de la construction est destinée à l’hébergement temporaire.

Les deux autres projets comprennent quatre tours plus grandes – jusqu’à trente étages – et près d’une centaine de mètres de haut. Deux prévues par le promoteur Baraka et trois autres par Metrovacesa. Tout est prévu dans la baie de Torrevieja. Les tours Baraka seront situées entre le parc Doña Sinforosa et le canal Acequión.

Metrovacesa n’a pas pu se prévaloir de la procédure simplifiée d’évaluation environnementale, qui dépend exclusivement du conseil municipal, car il s’agissait d’une formule qui n’était pas en vigueur au moment où le traitement a commencé en 2015.

Les deux projets se font au détriment des rapports du Ministère de la Transition écologique, qui s’interroge sur l’impact des futurs bâtiments sur le domaine public Et rappelons que la procédure administrative nécessite l’autorisation de la Direction Générale des Côtes. La société allègue que pour traiter ces modifications (approuvées il y a plus de dix ans), un rapport de Costas a été demandé, mais l’administration n’a pas répondu à ce moment-là.

Paula Franco, architecte et membre de Culture du Colegio de Alicante, souligne que la ville de Benidorm «est médiatique, diversifiée, dense & mldr; et la liberté de son modèle urbain, à l’opposé des grandes extensions des immeubles bas qui dessinent le paysage traditionnel du littoral, est capable de démanteler tous les préjugés urbains » dans la manière dont ses immeubles de grande hauteur occupent le terrain le long ses quelques kilomètres de côtes.

«La densité urbaine, pensée dans le sens vertical, réduit la consommation d’énergie, la longueur des routes et les kilomètres que les moyens de transport doivent parcourir, tout en facilitant la réduction de CO2, l’un des indicateurs les plus significatifs pour évaluer l’engagement environnemental d’une ville », souligne-t-il.

Pour Miguel Martínez, architecte et membre du Collège officiel de la Communauté valencienne, la polémique met en lumière « la contradiction entre l’impact visuel qu’une ville produit sur le paysage et l’empreinte écologique qu’elle génère sur le territoire ».

« Bien qu’il puisse sembler le contraire à beaucoup de gens, Benidorm et sa haute densité en hauteur favorisent un modèle de ville compacte, beaucoup plus durable que d’autres développements urbains diffus. D’une part, il consomme beaucoup moins de territoire, permettant à un plus grand pourcentage du littéral de ne pas être urbanisé. D’autre part, elle favorise l’efficacité dans l’utilisation des ressources et la gestion des déchets.

De plus, selon Martínez, « pour concentrer le gratte-ciel à courte distance de la mer facilite les déplacements à pied ou à vélo, réduisant ainsi l’utilisation de la voiture.

Enfin, la baisse des ressources permet de proposer une offre d’hébergement compétitive, ce qui contribue à la désaisonnalisation du tourisme, facilitant des taux d’occupation élevés chaque mois de l’année.

Pourtant, Benidorm est unique et doit le rester : « Le contexte historique qui a conduit à son émergence est très différent de celui actuel. La fragilité du littoral, sa haute valeur environnementale et la nécessité de développer des politiques en phase avec les objectifs de développement durable devraient conduire à la préservation des derniers sols précieux existant dans la zone côtière de la Communauté valencienne. La situation pandémique actuelle a révélé les énormes faiblesses d’un modèle économique totalement dépendant du tourisme. Il est donc nécessaire de promouvoir des politiques urbaines qui diversifient le tissu productif ».

Modèle compact « versus » dispersé

Jorge Olcina, président de l’Association espagnole des géographes soutient, pour sa part, que le modèle de ville compacte est plus écologique que le modèle de ville dispersée. Dans le modèle compact, moins de terrain est utilisé et plus l’efficacité de la gestion de l’eau et de l’énergie est grande, « puisqu’il y a moins de pertes dans le réseau. De plus, les déplacements des services de base (collecte des ordures ménagères) sont moindres, ainsi que de la mobilité urbaine en général (véhicules, bus), avec lesquels les émissions de CO2 sont moindres ».

Au contraire, Olcina souligne que le modèle de ville dispersée (Torrevieja et de nombreuses villes méditerranéennes entre Barcelone et Malaga) est plus gaspilleur de terre, d’eau et d’énergie. Et cela suppose la réalisation d’un plus grand nombre de déplacements de la part de la population, donc de plus grandes émissions. « De plus, le modèle compact est ce qui crée la ville, versus le modèle dispersé qui génère des cellules urbaines déconnectées les unes des autres. Dans le monde méditerranéen, la culture de la ville a toujours été basée sur le modèle compact, par opposition au modèle dispersé typique du monde anglo-saxon », explique Olcina.

Bien entendu, le modèle dispersé génère de plus grands bénéfices à court terme pour les municipalités (permis de construire) et c’est pourquoi il s’est développé à la fois en Espagne dans les années 1990 et au début du 21e siècle, au stade du boom immobilier, mais en Ce terme génère “plus de dépenses que la ville compacte, car ces cellules urbaines résidentielles doivent être dotées d’équipements et de services de base, avec le coût économique que cela entraîne pour les communes, notamment dans les petites villes”, précise le professeur de Analyse géographique de l’Université d’Alicante.

Les écologistes se méfient des « écrans » en béton

L’opinion des écologistes est différente. Par exemple, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) a soumis des allégations à l’étude détaillée et au projet d’urbanisation préliminaire des tours Baraka dans l’Acequión de Torrevieja. Les écologistes demandent l’exclusion du parc Doña Sinforosa de la portée du projet, un espace vert public “de grandes racines populaires qui est destiné à se transformer de manière traumatique” et où les arbres de la région sont menacés.

En outre, ils assurent qu’une grande partie de la parcelle faisait partie de la route du bétail Cañada Real de la Costa, qui jusqu’en août 2019 avait une largeur légale de 75,22 mètres.

Les écologistes soulignent que l’impact paysager de la construction des deux tours « sera brutal en raison de sa hauteur élevée, plus de 80 mètres, dans un environnement bâti de faible hauteur et dans le paysage nettement horizontal »de l’une des zones naturelles protégées de plus grand intérêt de la Communauté valencienne, les Lagunas de La Mata et le Parc Naturel de Torrevieja.

Maintenant, en général, Ecologistas en Acción de Alicante voit également certains avantages à l’urbanisme de grande hauteur en tant que concept urbain, car il « occupe moins de terrain ». “Ce qui se passe, c’est que lorsqu’il est construit de cette manière au bord de la mer, un écran de béton se crée”, explique Carlos Arribas, porte-parole de cette entité, qui rappelle que la loi côtière l’interdit.

Arribas souligne que à Benidorm ce type de gratte-ciel « peut avoir du sens, mais pas à TorreviejaCar là, en réalité, les urbanisations prédominent déjà et ont appauvri le territoire ; la seule issue est de construire verticalement », donc dans ce cas aucun terrain n’est épargné.

Au final, craignent les écologistes, c’est qu’il finira par être construit à la fois horizontalement et verticalement.