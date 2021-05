L’urbaniste Richard Florida sur l’exode technologique exagéré et comment les villes vont se regrouper après la pandémie

Urbaniste, écrivain et professeur Richard Florida. (Photo: Daria Malysheva)

Les rapports sur la mort de villes côtières sont largement exagérés.

C’est du moins le point de vue du célèbre urbaniste et auteur Richard Florida qui s’est entretenu plus tôt cette semaine avec la rédactrice en chef de ., Monica Nickelsburg, sur l’avenir des villes dans le cadre du Crosscut Festival annuel.

«Je suis juste étonné de la quantité de pessimisme sombre et funeste», a déclaré Florida, ajoutant que toute migration hors de la ville semble être temporaire et ne se produit vraiment qu’avec de petits sous-groupes de personnes. «Net-net, il ne semble pas que nous ayons eu un grand exode urbain.»

Ce n’est qu’une des observations fascinantes de la Floride, auteur de Rise of the Creative Class et professeur à la School of Cities de l’Université de Toronto et à la Rotman School of Management. Dans l’interview, la Floride parle de l’impact de la baisse des taux de natalité sur les villes; pourquoi Miami semble prête à émerger comme un pôle technologique important; et comment les quartiers d’affaires centraux devront évoluer pour embrasser un monde post-pandémique.

Écoutez la discussion complète ci-dessous, abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire pour les faits saillants modifiés et les citations clés.

Voici quelques-unes des citations et points de discussion clés de la conversation en Floride.

– Sur l’essor de Miami en tant que pôle technologique et pourquoi les entrepreneurs «inconscients du risque» aiment les lieux sans règles: «Une autre partie de cette histoire dont personne ne parle est que la Silicon Valley, quand j’ai commencé à l’étudier il y a 30 ou 40 ans, était comme une frontière ouverte où les gens pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient et il y avait Ken Kesey et les Merry Pranksters. et The Grateful Dead et (Steve) Jobs et (Steve) Wozniak et personne ne vous a dérangé. New York a toujours été un endroit comme les artistes les plus fous, les créatifs et les innovateurs y allaient et ils pouvaient faire leur propre truc. C’étaient des endroits où les gens prendraient vraiment des risques. Je pense que Miami leur offre cela maintenant. C’est un endroit qui risque les gens inconscients … et les gens qui prennent des risques comme les entrepreneurs et les innovateurs n’aiment pas les restrictions, donc je pense que le climat ouvert qui vous permet de gérer votre vie ou de poursuivre votre vie ou de vivre votre vie librement est une grande partie de ce qui attire les gens à Miami. (Minute 7:45)

—Une nouvelle génération de villes attirant les entrepreneurs: «Il ne s’agit pas seulement de faibles impôts. Ce n’est pas seulement une faible gouvernance… Les villes ont toujours été des endroits où les personnes orientées vers le risque se sentaient à l’aise. Je pense que maintenant, cependant, nous assistons à ce tri différent. (10h30)

– L’avenir de Seattle et de San Francisco en tant que pôles technologiques: «Regardez, Seattle, la maison de Microsoft, la maison d’Amazon, une technologie de pointe (hub) ça ira bien…. La part du capital-risque dans la région de la baie de San Francisco – et elle passe de 25% à 23% – et la prochaine place est de 10. Vous savez, la région de la baie de San Francisco ne va nulle part. Ce que vous pourriez voir à la marge, c’est l’ascension d’un Miami, un peu. Mais ce ne sera jamais San Francisco. Je pense donc que les villes en place s’en tireront bien. » (12h00)

—Les travailleurs de la technologie se déplacent vers les zones rurales: «Je pense à ce que la pandémie fait vraiment pour le technicien professionnel régulier, le lecteur .. Je pense que beaucoup de ces gens aiment les régions rurales. Je pense que certains d’entre eux aiment l’urbanisme, surtout quand ils sont jeunes et aiment une ville comme Seattle ou San Francisco ou beaucoup d’entre eux aiment New York, Manhattan et Brooklyn. Mais comme ils commencent à avoir des enfants, ils n’aiment pas les banlieues génériques traditionnelles qui étaient le rêve américain. Mais ils aiment vraiment un endroit comme Hudson Valley New York ou ils aiment vraiment un endroit comme Bozeman, Montana. Il y a quelque chose à propos de l’Amérique rurale qui parle à ces gens, et je vois beaucoup de ce groupe de personnes une fois qu’ils ont une famille dire: «Vous savez, San Francisco est cher. New York est cher. Je vais aller dans cette petite partie vraiment cool de l’Amérique rurale, mais une partie très branchée de l’Amérique rurale … une sorte d’Amérique rurale de classe créative et je vais commencer ma vie là-bas. Je pense que c’est l’autre grand changement apporté par la pandémie. »(15h30)

Nous sommes allés trop loin avec la santé publique.

– Des taux de natalité en baisse et pourquoi les villes avec enfants réussissent mieux: «Je pense que nous sommes devenus une société qui est un peu biaisée contre les enfants.» (La discussion complète commence à 16h30)

—Sur l’avenir de l’urbanisme: «Nous sommes allés trop loin avec la santé publique. Et c’est difficile à dire maintenant, même lorsque la pandémie est si grave. Mais, écoutez, je pense que nous avons trop mis la santé publique en charge. » (24:55)

–Sur la façon dont les centres-villes évoluent: «Je pense que le grand changement dans les villes va être le quartier central des affaires. Je pense que le quartier central des affaires est en quelque sorte la dernière gueule de bois de l’ère industrielle, où nous avons emballé et empilé des gens dans ces tours. Et je pense que le quartier central des affaires va changer… Les bureaux et le quartier central des affaires doivent devenir un meilleur endroit. Ils sont assez horribles…. Le bureau ressemble plus à un lieu de rencontre et de contacts sociaux, pas seulement à brancher votre ordinateur portable et à vous asseoir et à travailler. Et je pense que tout le quartier des affaires devient plus un quartier de travail en direct, 24h / 24 et 7j / 7 et animé. Et donc votre journée au bureau n’est pas une journée au bureau, c’est comme un voyage d’affaires local. » (26 à 28 minutes)

Le quartier central des affaires est en quelque sorte la dernière gueule de bois de l’ère industrielle.

—La disparité entre les travailleurs du savoir et les travailleurs essentiels: «Les travailleurs du savoir ont très bien réussi pendant la pandémie…. C’est vraiment le reste de l’Amérique, les soi-disant travailleurs essentiels qui ont été décimés. » (33:40)

—Sur ce dont les responsables politiques ubliques locaux ont besoin pour se concentrer sur un monde post pandémique: «Il y a eu un manque de sensibilisation à la compréhension et à la planification d’une réalité post-pandémique. Nos localités ont été très réactives et très axées sur les restrictions, et toutes ces choses étaient importantes, en particulier dans les premiers jours de la pandémie. Mais depuis mars de l’année dernière, je soutiens que nous avons besoin de plans pour la réouverture, nous avons besoin de plans pour la vie post-pandémique, nous avons besoin de stratégies pour se remettre en marche, nous avons besoin de moyens pour nous assurer que nos aéroports sont sûrs et des universités. . Et nous y arrivons, mais nous le faisons davantage de cette manière ad hoc. Je pense donc que la chose la plus importante que nos villes et nos régions métropolitaines puissent faire est de vraiment se concentrer sur ce à quoi ressemblera cette réalité post-pandémique. (37h00)

—Sur les plus grands défis à venir: «Celui qui m’inquiète vraiment, et c’est vraiment les deux faces d’une même médaille. C’est l’angoisse de savoir comment les gens reviennent à une vie normale. Il y a beaucoup de gens comme moi qui viennent de perdre pied, et je sais que je ne suis pas le seul…. Il y a beaucoup de gens qui ne récupèrent tout simplement pas leur mojo. C’est comme un stress post-traumatique. Quelqu’un m’a dit que j’étais psychologue, c’est un peu comme la libération d’un prisonnier quand on libère quelqu’un de prison. Cela prend du temps. L’autre est précisément ce désordre que j’appellerais qui sévit dans nos villes. Taux de criminalité, taux de crimes violents, petite criminalité – ce qu’un expert du centre-ville que je connais appelle le désordre du centre-ville. (39:15)

—De l’incroyable réussite du développement et de la distribution du vaccin à ARNm et pourquoi il a pleuré après avoir reçu son vaccin: «C’est ce qui me rend optimiste. Que si nous pouvions faire cela, nous pourrions faire n’importe quoi. Et ce n’est pas comme les conneries de pollyanna.

