L’urgence climatique impose de programmer une désescalade économique

Par : Fernando Valladares. Professeur-chercheur au Département de biogéographie et changements globaux, Muséum national des sciences naturelles (MNCN-CSIC).

Trois décennies passées à résumer et à communiquer les preuves scientifiques sur le changement climatique d’origine humaine nous ont amenés à trois conclusions :

Le premier est que on ne fait toujours rien d’efficace contre l’origine du problème, les émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d’augmenter et avec elles les températures.

La seconde est que l’échelle temporelle et spatiale du phénomène continue de nous embrouiller tous. On pense toujours qu’on parle du climat futur et que c’est quelque chose de global et de lointain. En d’autres termes, il n’est pas tout à fait clair que le changement climatique nous affecte ici et maintenant.

La troisième conclusion est que toutes les nuances scientifiques, tout le langage des émissions et des probabilités et scénarios climatiques ne font qu’embrouiller et faire place à des débats stériles et reporter les décisions ingrates.

C’est pourquoi nous, les scientifiques, combinons des rapports avec des manifestes et nous sommes de plus en plus directs dans nos déclarations sur ce qui arrive au climat et pourquoi cela se produit.

Pas de temps pour des solutions lentes

Le panel international sur le changement climatique vient de publier un nouveau rapport (le GIEC AR6) qui a suscité beaucoup d’attentes et a mérité une analyse approfondie.

Avec le rapport en main, nous pouvons dire deux ou trois choses très simples à comprendre : nous avons perdu un temps précieux pour passer progressivement à une autre économie moins dépendante de l’énergie, en général, et du pétrole, en particulier, que l’actuelle, et nous devons réduire nos émissions d’au moins la moitié en dix ans pour ne pas rentrer dans des scénarios climatiques vraiment apocalyptiques.

Bien que nous ayons encore du temps et que de nombreuses options soient encore à notre portée, nous manquons de temps pour la progressivité et pour agir par consensus.

Ces deux choses, simples et percutantes, s’opposent orthogonalement à la stratégie que la plupart des pays proposent pour sortir de la crise provoquée par le covid-19. Ils impliquent même une confrontation directe avec nos désirs les plus intimes de retrouver une certaine normalité après la pandémie.

Le sixième rapport du GIEC ne laisse planer aucun doute. Ce n’est pas une spéculation ou une idéologie mais un recueil rigoureux de preuves scientifiques accablantes qui indique que les tonnes de gaz à effet de serre émises dans l’atmosphère au cours du siècle dernier sont responsables des températures étouffantes de près de 50 à plus de 50 de latitude nord au Canada, et des inondations glaciales en Allemagne, en Belgique et en Chine, dues à la sécheresse extrême en Asie centrale et les incendies inextinguibles en Sibérie, en Grèce, en Turquie et en Italie.

Tout cela pour ne citer que la météo des mois d’été 2021. Mais nous avons tous en tête les tempêtes Gloria ou Filomena, la saison des ouragans ou les incendies d’Australie et de Californie en 2020, si l’on remonte à quelques mois seulement.

Un chemin aussi inconfortable qu’inévitable

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c’est ralentir le développement économique, réorganiser et limiter produire de l’énergie, transformer complètement le transport des biens et des personnes, réduire l’agriculture et l’élevage intensifs, et réorganiser les villes en commençant par l’isolement des maisons et en terminant par la gestion du trafic et des déchets. Ce sont des choses que nous savons que nous devons faire, mais ce ne sont que des choses que nous ne faisons pas. Ou pas à la bonne vitesse du moins.

Le Green Deal européen et la politique agricole communautaire sont loin d’être aussi verts qu’ils le paraissent et nous avons besoin qu’ils le soient.

Les fonds de relance et les plans de développement économique des pays voisins renvoient une fois de plus à la manière traditionnelle de gagner de l’argent. Une manière qui repose sur la définition monétaire du bonheur, de la santé et du bien-être humain. Et nous savons que cette façon de gagner de l’argent ne nous apporte ni bonheur, ni santé, ni bien-être.

Le mode de vie non durable et polluant vers lequel nous sommes orientés ne nous rend pas heureux et les scénarios climatiques auxquels ce mode de vie nous entraîne nous rendent malades, nous éloignent littéralement du sommeil et nous plongent dans l’anxiété, la dépression ou la colère. Si changer le climat ne nous rend ni sains ni heureux, alors pourquoi s’embêter à tourner le dos à ce que propose la science du climat ?

Diminuer pour réduire les émissions

Au lieu d’accepter les preuves scientifiques et de programmer une désescalade économique qui nous permette de réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre, nous proposons maintes et maintes fois de jongler socio-économique pour concilier développement et durabilité.

Nous proposons un agenda d’objectifs de développement durable que nous ne remplissons pas, entre autres, parce qu’il est plein de contradictions. A commencer par le concept même de développement durable.

Pour cette raison les voix de ceux qui prônent la décroissance grandissent, un terme qui effraie et scandalise les locaux et les étrangers, mais qui résume bien ce qu’il faut faire tant qu’on ne peut pas penser à un jonglage environnemental plus efficace.

A bien y réfléchir, nous transférons notre panique ancestrale et justifiée des récessions économiques au concept de décroissance. C’est un transfert malheureux car ce sont des choses très différentes.

Faire résonner les deux choses comme quelque chose de similaire rend difficile l’adoption de mesures d’atténuation du changement climatique. Une récession s’ensuit, une baisse est programmée. Pourtant, une récession aura toujours des effets secondaires plus nombreux et pires qu’un ralentissement planifié.

Le rapport du GIEC assure qu’il est encore mathématiquement possible de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle. Mais pour ne pas les dépasser, les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie ne suffisent pas. La conjonction rapide et efficace de l’économie, de la politique et des citoyens est requise.

Il s’agit de mesures difficiles à intégrer par les politiques en raison de leur coût électoral élevé, par les citoyens en raison de leur remarquable effort d’application, et par l’économie car cela signifie, simplement et simplement, tout bouleverser.

Il y a assez de technologie, mais le goulot d’étranglement est sa mise en œuvre réelle. Il ne suffit pas d’avoir des solutions technologiques, des cadres juridiques et des stratégies politiques. Il est essentiel d’avoir la volonté et la capacité d’appliquer tout cela.

Lorsque nous parlons de réduire sérieusement les émissions, nous ne pouvons pas croire que l’augmentation de l’efficacité énergétique va le faire. N’oublions pas l’effet rebond ou le paradoxe de Jevons, selon lequel une efficacité accrue entraîne une consommation accrue.

Nous pouvons électrifier toutes les voitures et tous les bâtiments, nous pouvons réorganiser les transports en commun et favoriser le télétravail. Mais nous ne réduirons toujours pas suffisamment les émissions. Considérez les émissions impressionnantes associées à l’agriculture conventionnelle, à l’aviation, à la production et à la gestion des déchets ou à des industries telles que la sidérurgie ou le ciment.

Il n’y a pas d’autre choix que de réduire la consommation. Et le mieux qu’on puisse faire, c’est de le programmer et d’accompagner les mesures de reconversions profondes et d’information, beaucoup d’information et de dialogue social.

Si l’on pense que l’atténuation du changement climatique est difficile et coûteuse, rappelons par exemple le coût astronomique des incendies californiens en 2020, ou encore voyager sur la trajectoire optimale des émissions vous fera économiser Homo sapiens et améliorerait considérablement la santé et le bien-être physique et mental de centaines de millions de personnes dans le monde. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que cela ? Avons-nous vraiment besoin de plus de raisons pour mettre en pratique les rapports scientifiques sur le changement climatique ?

