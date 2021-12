L’urgence de Londres Covid a été déclarée: Khan déclenche un « incident majeur » suite à « une énorme poussée d’Omicron » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le maire de Londres a franchi le pas, ce qui permet une coordination plus étroite entre les différentes agences publiques, après que la Grande-Bretagne a signalé vendredi la plus forte augmentation sur 24 heures du nombre de nouveaux cas depuis le début de la pandémie. Les admissions à l’hôpital et les absences des agents de santé sont en augmentation, a déclaré Khan, « j’ai donc pris la décision, en consultation avec nos partenaires, de déclarer un incident majeur aujourd’hui ».

M. Khan a déclaré: « Ceci est une déclaration de la gravité des choses. »

Le maire travailliste a également déclaré un incident majeur en janvier lorsque l’augmentation des cas de COVID-19 a menacé de submerger les hôpitaux.

On estime que la variante Omicron représente plus de 80% des nouveaux cas de COVID-19 à Londres.

Le Premier ministre Boris Johnson devait présider une réunion du comité d’urgence ce week-end avec les administrations décentralisées d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, qui ont leurs propres pouvoirs en matière de santé publique.

Sky News a déclaré que les ministres du gouvernement étaient informés des dernières données sur les coronavirus samedi.

Le Times affirme que les responsables préparent un projet de nouvelles règles qui, si elles sont introduites, interdiraient le mixage en intérieur en Angleterre, sauf pour le travail pendant deux semaines après Noël, lorsque les pubs et les restaurants seraient limités au service à table à l’extérieur.

(Plus à venir)