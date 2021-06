L’urgence du Barça à vendre des joueurs augmente – rapport

in

Barcelone n’est qu’à deux semaines du début de la pré-saison. Juste pour souligner que malgré le début de l’Euro 2020 et de la Copa America 2021, la pré-saison nationale devrait commencer le 9 juillet. Le temps passe vite et, par conséquent, certains ont peut-être oublié que Barcelone cherche toujours désespérément à se débarrasser des joueurs.

L’urgence s’est intensifiée depuis que la clé de tout, un Lionel Messi, n’a pas encore mis la plume sur papier. Les informations en provenance d’Espagne semblent signifier que le Barça lui a effectivement demandé de réduire son salaire. Les demandes de baisse de salaire ont également été adressées à des joueurs comme Sergi Roberto, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Ces baisses de salaire peuvent aider le club, mais le déchargement des joueurs reste une priorité clé et urgente pour le club. Sergi Roberto, Ousmane Dembele, Jean-Clair Todibo, Carles Alena et Moussa Wague sont tous des noms que Barcelone est en pourparlers pour vendre, prêter ou échanger. La priorité est de garder Lionel Messi et de vendre tout ce qu’il faut pour y parvenir.