L’urgence est pour le fond; la pression pour Valence

19/12/2021 à 21h00 CET

Levante et Valence se rencontrent ce lundi à la Ciutat de València en un derby marqué par l’urgence du bas de la première division et la pression du cadre José Bordalás, qui vous ne voulez pas être la première victime d’une équipe qui a joué vingt-cinq matchs d’affilée sans connaître la victoire en Ligue.

La crisis del Levante es de tal magnitud que espera haber tocado ya fondo y que el derbi sea el punto de inflexión necesario para revertir una pésima temporada y, al menos, llegar al descanso en Navidad con una victoria que le permita pensar que la permanencia todavía c’est possible.

L’entraîneur de Levante, Alessio Lisci, dirigera la dernière séance d’entraînement cet après-midi et proposera plus tard l’appel, bien que les footballeurs Son et Malsa soient sanctionnés, Mustafi a été opéré cette semaine d’une entorse au genou et il sera absent pendant environ trois mois et Postigo ne s’est pas encore remis d’une blessure musculaire.

Après le revers de la Copa del Rey lors de son élimination mardi dernier par Alcoyano, Alessio récupérera pour les joueurs de derby comme Clerc, Vezo, Campaña ou De Frutos, qui ne se sont même pas rendus à Alcoi, et Cárdenas défendra à nouveau le but de Levante.

Miramón a de nombreuses possibilités pour remplacer le Son sanctionné sur le côté droit de la défense, Pepelu entrerait dans l’équipe pour Malsa et, sauf surprise, Roger et Morales seront, une fois de plus, les joueurs les plus offensifs de l’équipe.

Pour sa part, Valence affronte ce match après quatre victoires consécutives, deux en Copa del Rey et deux en Ligue, qui ont changé son humeur, insufflé confiance et qui lui ont permis de se hisser au classement jusqu’à s’installer dans la zone de combat pour la Ligue Europa.

Bien entendu, cette période d’optimisme a été rythmée par l’apparition de plusieurs cas de covid-19 sur le marché du travail, avec l’incertitude que cela provoque et encore plus avant l’arrêt pour les vacances de Noël.

Les cas avec le plus d’incidence dans l’équipe sont ceux de l’entraîneur José Bordalás et du central Omar Alderete, qui n’étaient plus dans le match contre Elche samedi dernier, ni dans le match de Coupe sur le terrain d’Arenteiro et en principe l’un ou l’autre sera dans cette rencontre .

Des blessés sûrs, en tout cas, Ce sont ceux du central Gabriel Paulista et celui des ailes Toni Lato et Dimitri Foulquier, les trois souffrant de blessures musculaires, en plus de ceux de Daniel Wass et Maxi Gómez par sanction.

La grande nouveauté dans l’effectif pourrait être l’ailier droitier Thierry Correia, qui après plusieurs mois d’absence de l’équipe en raison de problèmes musculaires, après un retour à la compétition infructueux et un changement de traitement, pourrait revenir, même si cela semble difficile pour lui de revenir directement sur un onze qui présente ses principaux doutes dans le dos et dans le système qu’il utilisera.

Considérant la bonne performance que Cristiano Piccini a donnée dans cette situation compliquée, Il semble clair que Bordalás, sans Foulquier ni Wass et avec Correia Sans rythme, il misera à nouveau sur lui comme titulaire sur le flanc droit de la défense, après que l’Italien ait laissé derrière lui deux ans et demi de blessures et ait inscrit le but vainqueur lors de la dernière journée contre Elche.

L’autre grande question est de savoir qui accompagnera Mouctar Diakhaby dans l’axe de la défense. Lors des dernières rencontres, Hugo Guillamón est revenu avec solvabilité à ce poste, mais il n’est pas exclu qu’il utilise l’équipe de jeunes César Tárrega pour maintenir le premier au poste de milieu de terrain défensif.

Le choix du 1-4-4-2 classique ou du 1-4-5-1 avec lequel l’équipe a retrouvé des forces défensives il y a quelques semaines déterminera les noms qui composeront l’équipe de départ dans sa partie offensive.

Les files d’attente probables

J’ai soulevé: Cárdenas, Miramón, Vezo, Duarte, Clerc, Bardhi, Pepelu, Campaña, De Frutos, Morales et Roger.

Valence : Cillessen ; Piccini, Diakhaby, Tarrega, Gayà ; Costa, Soler, Guillamón, Koba Leïn, Duro ; et Guèdes.