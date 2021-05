L’Uruguay ajoute Luis Suárez et termine sa quatrième journée d’entraînement

29/05/2021 à 21h30 CEST

.

Avec Luis Suarez Déjà avec ses coéquipiers, l’Uruguay a bouclé ce samedi sa quatrième journée d’entraînement au Complexe Celeste, avec son esprit tourné vers les matchs devant Paraguay Oui Venezuela des éliminatoires sud-américains Coupe du monde Qatar 2022.

L’avant de la Athlète de Madrid j’arrive à Montevideo et déménagé du Aéroport international de Carrasco sur le terrain où les pratiques sont effectuées sous les ordres de Oscar Washington Tabárez.

En plus du buteur, le gardien de but a également travaillé Image de balise Fernando Muslera; les défenseurs José Maria Gimenez, Diego Godin, Sebastian Coates, Ronald Araújo Oui Martin Cáceres; et les milieux de terrain Federico Valverde, Nahitan Nández, Matías Vecino, Image de balise Lucas Torreira Oui Rodrigo Bentancur.

Ils seront ajoutés dans les prochains jours Campagne Martin, Matías Viña, Fernando Gorriarán, Nicolas de la Cruz, Brian Rodriguez, Giorgian De Arrascaeta Oui Jonathan Rodriguez, qui arrivera de l’étranger.

Aussi Sergio Rochet, Giovanni Gonzalez, Joaquin Piquerez, Image de balise Facundo Torres Oui Juan Ignacio Ramirez, cinq joueurs des médias locaux qui rejoindront après ce week-end ils joueront le troisième jour de la Championnat uruguayen avec leurs équipes.

Ce dimanche, les joueurs qui sont à la disposition du staff technique reviendront effectuer une séance d’entraînement le matin, tandis que lundi ils se concentreront pour le premier des deux matchs.

Le jeudi 3 juin Uruguay recevra Paraguay dans le stade Centenaire. Cinq jours plus tard, la Celeste affrontera Venezuela dans le stade olympique de la Université centrale.

Dans ces matches, l’équipe uruguayenne ne pourra pas compter sur le buteur Edinson Cavani, qui est suspendu après avoir vu le carton rouge dans le match contre Brésil de la veille.

Avec quatre dates à élimination directe déjà jouées, l’Uruguay est en cinquième position avec six points, sous le Brésil, l’Argentine, Equateur Oui Paraguay.