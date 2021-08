L’Uruguay annule l’appel d’Edinson Cavani

30/08/2021 à 17h58 CEST

Le conflit entre clubs et équipes nationales se poursuit face à la trêve internationale. L’Association uruguayenne de football a publié ce dimanche un communiqué annonçant l’annulation de l’appel d’Edinson Cavani, l’attaquant de Manchester United. L’AUF a invoqué la “situation de sensibilisation du public qui s’est produite pour les joueurs anglais” comme principale raison.

Communiqué AUF – 29/08/21 pic.twitter.com/INribPRaVM – Équipe nationale uruguayenne (@Uruguay) 30 août 2021

Les clubs de Premier League ont décidé le 24 août de ne pas libérer de joueurs pour les matches internationaux dans les pays de la liste rouge, parmi lesquels l’Uruguay est inclus, car à leur retour, ils devraient être mis en quarantaine pendant 10 jours et par conséquent manquant des rendez-vous de ligue avec leurs clubs respectifs. La décision s’applique à près de 60 joueurs de 19 clubs de Premier League.

Les clubs de Premier League ont décidé aujourd’hui à contrecœur mais à l’unanimité de ne pas libérer de joueurs pour les matches internationaux disputés dans les pays de la liste rouge le mois prochain Déclaration complète : https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1 – Premier League (@premierleague) 24 août 2021

Cependant, quatre joueurs argentins actifs en Premier League ont décidé de voyager avec leur équipe nationale et de défier la ligue et leurs clubs. Ce sont Emiliano Martínez et Emiliano Buendía (Aston Villa) et Cristian Romero et Giovani Lo Celso (Tottenham). Les footballeurs argentins ont accepté la décision du TAS en faveur de la FIFA, qui permet aux joueurs européens de participer avec leurs équipes nationales pendant la trêve internationale.

L’entraîneur de Tottenham, Nuno Espírito Santo, était compréhensible avec la décision de Romero et Lo Celso, déclarant que “nous devons être conscients que dire non à notre équipe nationale est très difficile”. Il a également souhaité demander “des solutions car nous ne pouvons pas manquer de nos joueurs”.