L’Uruguay de Valverde déçoit lors de la défaite en Argentine

Fede Valverde a joué 82 minutes lors de la décevante défaite 1-0 de l’Uruguay contre l’Argentine dimanche soir.

L’entraîneur Oscar Tabarez a semblé s’aligner dans un 4-4-2 avec Valverde, le milieu de terrain d’extrême droite, bien qu’il ait eu si peu de ballon en première mi-temps qu’il en a passé une grande partie à parcourir le milieu de terrain et la défense. .

L’Argentine a pris l’habitude de bien ouvrir les matchs et de s’estomper au fur et à mesure que le match avançait et l’Uruguay ne faisait pas exception à la règle. L’équipe de Lionel Messi a été féroce dans sa presse dès le début et l’Uruguay n’a pas fait grand-chose pour s’aider, se faisant prendre en possession de sa propre moitié à plusieurs reprises. Le premier but est arrivé à la 12e minute après que l’Argentine ait joué un corner et que le centre spectaculaire de Messi ait trouvé Guido Rodriguez au deuxième poteau. Sa tête a rebondi dans le filet et a donné à l’Argentine un avantage bien mérité.

Après le but, l’Uruguay a finalement décidé de se présenter, en grande partie grâce à l’effort d’Edison Cavani. Le leader de United a chuté profondément pour donner à son milieu de terrain un débouché offensif bien nécessaire et a été au cœur d’une grande partie de leur bon jeu offensif pour mettre fin aux 45 premiers.

Après la pause à la mi-temps, Valverde a été déplacé vers une position plus centrale et disciplinée. À la surprise de personne (en suivant ce site Web de toute façon), il s’est instantanément davantage impliqué dans les longues passes dans la moitié argentine. Aussi encourageant que cela soit, les forces attaquantes de Luis Suarez et Cavani ne se sont pas révélées suffisantes pour briser l’Argentine pour une chance décente. Si quoi que ce soit, l’Argentine avait l’air du côté le plus dangereux et aurait été à la maison et au sec si la ligne de front des étoiles avait été en mesure de produire de meilleures décisions d’attaque.

La soirée de Valverde s’est terminée à la 82e minute avec le milieu de terrain du Real montrant un peu d’inconfort avec sa cheville. Le sous-marin semble susceptible d’être juste une précaution ou simplement une tactique (ce qui, si c’est vrai, n’a pas fonctionné) et sera sans aucun doute apte à un affrontement crucial avec le Chili lundi.