L’Uruguay de Valverde se qualifie pour les quarts de finale de la Copa America

L’Uruguay s’est assuré une place pour les quarts de finale de la Copa America avec une victoire, quoique peu convaincante, 2-0 sur la Bolivie.

Oscar Tabarez a opté pour un diamant au milieu de terrain avec Fede Valverde une fois de plus choisi comme l’une des options les plus larges alors que Giorgian De Arrascaeta a joué dans le rôle 10. Il a connu une première mi-temps brillante, donnant à Luis Suarez une bonne chance à la 20e minute seulement pour que le buteur record de l’Uruguay le mette dans le filet latéral. Il a également été impliqué dans la préparation du but contre son camp qui a mis La Celeste en tête.

Bright bien que Valverde ait pu être dans les 45 premiers, dans l’ensemble, il a été largement perdu dans un match qui manquait de qualité. La Bolivie a tenté de défier l’Uruguay lorsqu’elle était en possession, mais n’avait pas le talent nécessaire pour briser les vainqueurs de 2011 tandis que les visiteurs eux-mêmes n’ont pas profité de plusieurs occasions nettes. Il a fallu attendre la 68e minute et l’introduction de Facundo Torres pour que les visiteurs doublent enfin leur avantage, Cavani devenant le premier buteur de son pays en 2021 (jusqu’à ce point, ils n’avaient réussi que leurs propres buts).

Le point culminant de Valverde en deuxième mi-temps a été de préparer Maxi Gomez pour ce qui semblait être un troisième but sûr, uniquement pour l’ancien attaquant du Celta, qui a passé le ballon devant un filet vide, le résumé parfait de la Copa America de l’Uruguay jusqu’à présent.

Comme discuté sur le dernier podcast international de suivi, Valverde fait partie des pièces les plus flexibles dont Oscar Tabarez dispose, il est donc logique de choisir le milieu de terrain du Real pour des positions larges. Néanmoins, pour les Madridistas, il est difficile de voir Valverde à la fois déployé hors de position et même pas pleinement utilisé à l’extérieur comme Zidane l’a géré ces dernières saisons. L’apparition de Torres au centre rendra certainement les choses intéressantes avant les quarts de finale et assurera probablement à Valverde une place large à moins de quelques blessures.