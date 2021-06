L’Uruguay dépasse le Chili dans les chances de son match de Copa América

in

19/06/2021 à 21:21 CEST

Ronald Gonçalves

Comme à chaque édition, le Coupe de l’Amérique nous laisse de grandes croix et, lundi prochain, l’éventualité se répétera grâce à la confrontation entre Uruguay Oui le Chili, deux des candidats les plus forts pour remporter le championnat.

Malgré la confrontation acharnée, les bookmakers placent les Charruas comme gagnants, payer sa conquête à 2.1. Dans le cas des Chiliens, la victoire est cotée à 3,5, laissant la cravate à 3.25. Aussi, fait intéressant, exculé Luis Suárez est celui qui est le plus susceptible de devenir le buteur de la nuit, payant son objectif à 4 et un possible triplé à 25.

Reprenant les statistiques, L’Uruguay n’a plus perdu contre le Chili depuis 2016 Oui, dans leurs 15 derniers matchs, record de 7 victoires, 4 tirages Oui 4 défaites. Cependant, ceux de Oscar Tabárez a fait ses débuts dans le tournoi avec une défaite contre l’Argentine, contrairement à l’équipe dirigée par Martin Lasarte qui a réussi à ajouter 4 de ses 6 points contestés.Ainsi, nul doute que ce sera un match serré, même si, a priori, l’imposition de Uruguay sur le Chili sur l’horizon.