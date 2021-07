L’Uruguay éliminé de la Copa America

Fede Valverde et l’Uruguay n’ont pas pu dépasser la Colombie en quarts de finale de la Copa America, s’inclinant 4-2 aux tirs au but après 90 minutes chaotiques et divertissantes.

Valverde a de nouveau commencé dans une position large désormais familière aux côtés de Bentancur et Arracesta. Sa première mi-temps était calme, cependant, le match lui-même était tout sauf. Une combinaison de mauvaises finitions et de mauvaises défenses a offert une multitude d’occasions aux deux équipes dans les 45 premiers, la meilleure étant une réduction d’Edison Cavani dans la surface qui, après avoir dépassé le gardien, a tiré le ballon dans le filet latéral.

Valverde a eu trois gros engagements dans le match au cours des 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Il a créé deux demi-opportunités pour l’Uruguay, l’une un centre qui a trompé Ospina et l’autre une réduction qui n’a pas pu trouver un autre maillot bleu après s’être libéré dans la surface colombienne. Après avoir fait tomber Diaz vers la 51e minute, Valverde est devenu beaucoup plus silencieux alors que la Colombie prenait le contrôle du match.

Aucune des deux équipes n’a pu trouver de but avant la fin du match et le match est allé directement aux tirs au but. Valverde n’a jamais eu l’occasion d’en prendre un, Giminez et Matías Viña ont sauvé leurs efforts avant que le milieu de terrain du Real n’ait potentiellement une chance. Bien qu’il ne soit pas connu pour ses compétences en matière de pénalité, le fait qu’il n’en ait jamais pris un parle certainement du type de tournoi qu’il a eu avec la plupart de l’action principale passant Valverde. En disant cela, il serait injuste de prétendre que l’Uruguay avait beaucoup d’action pour eux, sortant de leur groupe d’une manière plutôt peu convaincante et ne ressemblant jamais vraiment à des prétendants au trophée.

Valverde n’a aucun souci olympique à s’inquiéter et maintenant que la Copa America est terminée, il retournera probablement à Madrid pour se reposer et se préparer pour la nouvelle saison.