L’Uruguay joue contre la Bolivie

24/06/2021 à 8h00 CEST

Avec Suárez et Cavani, et des joueurs insinuants comme De la Cruz, De Arrascaeta, Fede Valverde ou Betancour… L’Uruguay s’est mis en difficulté dans cette Copa América. Il a débuté avec une défaite dans le Clásico de La Plata (1-0, avec un but de Betic) Guido Rodriguez) et a entamé un match nul désespéré contre le Chili (1-1, avec un but entre Suárez et Atuvo Vidal dans son propre but). Un sur six, avec deux performances décevantes. Et maintenant, elle a l’obligation de gagner et de convaincre contre la Bolivie, une sélection tout à fait abordable lorsqu’elle joue nue depuis l’altitude de La Paz. La réunion est à 18h30 CEST, à l’Arena Pantanal, à Cuiabá.

Celeste a encore deux matches du Groupe A, ce jeudi, la Bolivie et, lundi, le Paraguay. Et l’un des favoris du tournoi, par l’histoire et par l’intimidation que le couple exerce encore Suarez-Cavani, maintenant il a pris la calculatrice et s’est fixé un objectif minimum, inapproprié pour son potentiel : tenter d’éviter la quatrième position, ce qui l’obligerait déjà à croiser le Brésil en quarts de finale.

Maître Tabárez, qui envisage une défense à trois, n’a pas trouvé la clé depuis trop longtemps. Sa silhouette est impeccable et incontestable, mais, avec le football qu’il pose, il est incapable de tirer le meilleur parti de ses joueurs, principalement dans le noyau.

Le jeu uruguayen dans les deux premières classiques du tournoi est très décourageant. “Il nous reste six points à jouer et nous devons continuer à nous améliorer. Jusqu’à présent, cela n’a pas été facile pour nous, mais j’ai le sentiment que nous pouvons essayer de continuer à tout laisser à chaque match”, assure Tabarez.De son côté, La Verde tente de s’accrocher à une victoire qui lui permet de passer la phase. Pour l’instant, deux défaites lors de leurs deux premiers matches : 3-1 contre le Paraguay et 1-0 contre le Chili. Et l’image n’a pas été la meilleure. La bonne nouvelle pour le groupe qu’il dirige, César Farias, c’est la reprise de trois joueurs atteints du Covid-19 : l’attaquant Marcelo Moreno, le milieu de terrain Henri Vaca et la centrale Luis Haquin.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES BOLIVIE – URUGUAY

BOLIVIE: Lampe; Barboza, Quinteros, Jusino, Roberto Fernández ; saavedra, Ramiro Vaca, Justiniano, Arce; Jeyson Chura et Marcelo Moreno.

URUGUAY: Muslera ; Giovanni González, Giménez, Godín, Martín Cáceres ; Voisin, Fede Valverde, De La Cruz, D’Arrascaeta; Luis Suárez et Cavani.

Arbitre: Nestor Pitana (Argentine).

Stade: Arène du Pantanal (Cuiabá)

Horaire: À 23h00 CEST.

La quatrième journée du groupe A est complétée par Chili-Paraguay qui se déroulera ce jeudi au stade national Mané Garricha, à Brasiia, (à 02h00 CEST), tandis que l’Argentine de Léo désordreje resterai.