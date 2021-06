L’Uruguay n’était pas “à la hauteur” mais affronte la Coupe avec “enthousiasme”

09/06/2021 à 17h48 CEST

.

L’attaquant uruguayen Luis Suárez a reconnu ce mercredi que l’équipe dirigée par Oscar Washington Tabárez n’avait pas “à la hauteur” de ce qui était attendu dans le double rendez-vous des tours de qualification de la Coupe du monde, mais il affronte la Copa América avec “un grand enthousiasme”.

Dans un message posté sur son compte Twitter officiel dès son arrivée en Uruguay en provenance du Venezuela, où Celeste a fait match nul 0-0 la veille contre l’équipe locale, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a souligné que l’équipe doit “s’améliorer”.

“Hier ce n’était pas gagné que c’était ce qu’on voulait. On s’est retrouvé avec le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur qui nous identifie. PERSONNE (sic) n’a dit que les ELIMINATOIRES (sic) sont faciles. s’améliorer comme toujours et se préparer à quelque chose qui génère BEAUCOUP d’ILLUSION (sic)”, a-t-il publié Suárez.

L’équipe de football uruguayenne est arrivée ce mercredi matin à l’aéroport international de Carrasco, situé à la périphérie de Montevideo, en provenance de Caracas et est montée à bord de deux bus en direction du complexe Celeste.

Dans cette installation sportive, l’équipe sous les ordres de Tabárez Il restera concentré jusqu’à ce qu’il se rende au Brésil, où il fera ses débuts en Copa América le 18 juin contre l’Argentine.

Comme indiqué dans ses réseaux par l’Association uruguayenne de football (AUF), les joueurs ont été soumis au test PCR pour la détection du coronavirus SARS-CoV-2 et, plus tard, ils reprendront l’entraînement.

Après deux matchs nuls et vierges contre le Paraguay et le Venezuela, l’Uruguay occupe la quatrième place du classement des tours de qualification sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022, avec 8 points, derrière le Brésil (18), l’Argentine (12) et l’Équateur (9). bien qu’avec un sentiment de mauvais jeu et avec un solde négatif de 287 minutes sans marquer.

Pour la Copa América, La Celeste récupère Edinson Cavani, qqui a été suspendu en raison de son expulsion contre le Brésil lors de la quatrième date de la Coupe du monde, ainsi que Maxi Gómez et Giorgian de Arrascaeta, testé positif au covid-19, et Darwin Núñez, blessé.

Pourtant, ce sera ce jeudi que la liste définitive des joueurs qui se rendront au Brésil dans le but d’ajouter la seizième Copa América pour les vitrines de l’Uruguay sera connue, 10 ans après sa dernière conquête, en Argentine.