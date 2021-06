L’Uruguay, pour briser un buteur historique

21/06/2021 à 7h05 CEST

Avec Luis Suárez et Edinson Cavani, l’un des couples les plus redoutés du continent, l’Uruguay traverse, pour la deuxième fois de son histoire, une sécheresse alarmante : quatre matchs consécutifs sans voir la porte… et tous officiels, qualificatifs pour la Coupe du Monde et l’America’s Cup. À l’autre occasion, en 1976, ils étaient en préparation amicale pour affronter la phase de qualification pour l’Argentine 78.

L’objectif uruguayen est absolument défini lors du match contre le Chili (à 23h00 CEST) dans le groupe A, à l’Arena Pantanal, à Cuiabá : revoir la porte pour obtenir la première victoire de la compétition, après des débuts ratés contre l’Argentine (1-0). La séquence de défaites s’éternise depuis novembre de l’année dernière lorsque, avec une équipe de circonstances sans Suárez ils sont tombés au Centenaire contre le Brésil (0-2), lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Et maintenant, en juin, il a ajouté deux 0-0 très inquiétants contre le Paraguay, à domicile, et le Venezuela, à l’extérieur.

Maestro Tabárez continuera avec son 4-4-2 immobile, dans un 11 très roulant avec Muslera sous bâtons, la paire centrale Godin-Gimenez qui ont créé leurs automatismes à Atleti, un milieu de terrain où il est tombé Fede Valverde (Real Madrid) et Betancour (Juventus) avec De la Cruz (River Plate), qui doit ravitailler le couple Suarez-Cavani.

L’entraîneur vétéran continue avec un schéma bien connu et avec des noms en lesquels il a pleinement confiance. Le blaugrana Araújo continuera sur le banc, apprenant à l’entraînement et attendant patiemment son moment

MAÎTRESSE DANS LA CONCENTRATION CHILIENNE

La Roja, qui compte 4 points en deux matchs, a vécu ces dernières heures troublées par les dénonciations de la presse chilienne selon lesquelles la bulle sanitaire de l’hôtel de concentration de Cuiabá était brisée. Il a été reconnu qu’un coiffeur est entré mais plusieurs médias affirment que les femmes avaient accès à une fête sexuelle et que même l’entraîneur, Martín Lasarte, soupçonnerait qu’il démissionnerait. Un gâchis de plus dans l’extrachamp historique toujours troublé de cette sélection, où fleurissent les problèmes de comportement et de discipline.

LES DONNÉES TECHNIQUES DE L’URUGUAY – CHILI

Uruguay: Muslera ; Martín Cáceres, Giménez, Godín, Viña; Giovanni González, Torreira, Betancour, De La Cruz ; Luis Suárez et Cavani.

Le Chili: Claudio Bravo ; Isla, Gary Medel, Maripán, Mena ; Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal ; Brereton, Meneses et Vargas.

Arbitre: Raphaël Claus (Brésil).

Stade: Arène du Pantanal (Cuiabá).

Horaire: À 23h00 CEST.

L’autre match de la troisième journée du Groupe B se jouera à Brasilia (à 02h00 CEST) entre l’Argentine, qui compte quatre points en deux matches, et le Paraguay, qui dans leur seul match a battu la Bolivie 3-1.