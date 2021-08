L’Uruguay reçoit le boxeur vénézuélien Eldric Sella

Un gros plan d’Eldric Sella Rodríguez de l’équipe olympique des réfugiés lors d’une compétition de boxe (69-75 kg) le troisième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Kokugikan Arena le 26 juillet 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Buda Mendes / .)

(CNN espagnol) – Eldric Sella, le boxeur vénézuélien qui a participé en tant que réfugié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, a été reçu par l’Uruguay, a rapporté mardi David Smolansky, commissaire auprès de l’Organisation des États américains (OEA) du chef de l’opposition Juan Guaidó, reconnu comme président. en charge du Venezuela pour plusieurs pays. Le gouvernement du président interrogé Nicolás Maduro n’a pas de représentation dans cette organisation multilatérale car il s’est retiré.

CNN a contacté le bureau de presse du ministère uruguayen des Affaires étrangères pour obtenir plus de détails, mais ils ont répondu que “tout ce qui concerne la loi sur les réfugiés est protégé par la confidentialité”, ils ne pouvaient donc pas fournir de détails sur la question. Cependant, sans nommer Sella, le ministère des Affaires étrangères a par la suite publié une déclaration indiquant que le pays “a reçu un ressortissant vénézuélien comme réinstallé” et que la “réinstallation bénéficiera du soutien financier et technique” de l’Agence des Nations Unies. .

Une porte-parole du HCR a déclaré à CNN qu’à la demande de l’agence, le gouvernement avait accepté de lui offrir la réinstallation en tant que réfugié. “Nous apprécions cette gestion de l’Uruguay et nous lui souhaitons bonne chance dans son avenir”, a-t-il déclaré.

À travers un tweet, Smolansky a remercié le gouvernement uruguayen de l’avoir reçu et le HCR d’être intervenu dans cette affaire.

Sella lui-même a publié mardi une photo sur son compte Instagram depuis Montevideo dans laquelle il évoque la “bénédiction” de pouvoir recommencer et remercie le pays sud-américain qui “sans y penser à deux fois” l’a accueilli.

Le boxeur est né à Caracas et vivait avec sa famille dans le quartier populaire le 23 janvier, selon son profil sur la page Acnur. “L’incertitude concernant la vie que lui et sa famille ont eue au Venezuela, l’augmentation de la violence et la crise humanitaire l’ont amené, lui et sa petite amie, à quitter le pays pour trouver un endroit plus sûr où vivre, à Trinité-et-Tobago”, ajoute le profil.

El padre del boxeador, Edward Sella, había declarado al medio VPI TV que su hijo ingresó a Trinidad en 2018, pero que no le iba a ser permitido el reingreso porque necesitaba una visa y, al tener el pasaporte venezolano vencido, no podía realizar el procédure.

CNN a contacté le ministère de la Sécurité nationale de Trinité-et-Tobago, qui s’occupe des questions d’immigration, pour obtenir des informations, mais n’a reçu aucune réponse. S’adressant au journal local Trinidadian Newsday, le chef de ce ministère, Fitzgerald Hinds, a déclaré le 21 juillet que les documents de Sella n’étaient pas à jour pour retourner à Trinidad.

“Si vous voulez rentrer, vous devez faire une demande. Nous avons une obligation de visa pour le Venezuela que nous avons mise en place récemment en raison du nombre élevé de Vénézuéliens qui viennent ici”, a-t-il expliqué.

CNN a également contacté le ministère vénézuélien des Affaires étrangères pour commenter l’affaire et n’a pas encore reçu de réponse. Le 27 juillet, le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza avait déclaré sur Twitter que Sella n’était pas un réfugié car “personne ne le poursuit” et qu'”il peut rentrer chez lui quand il veut”. “Il a migré à Trinidad et n’a pas pu obtenir un statut pour lequel il ne demande pas”, a-t-il déclaré.