L’Uruguay sera représenté par onze athlètes aux Jeux Olympiques

06/07/2021 à 6h24 CEST

. / Montevideo

A 18 jours du début des JO de Tokyo, Uruguay a annoncé ce lundi que sera représenté par onze athlètes qui concourra dans athlétisme, judo, natation, aviron et voile. Cela a été indiqué par le Secrétariat national des sports à travers une publication sur son compte Twitter dans laquelle il a partagé des images des athlètes qui partiront à la recherche d’une médaille que le pays sud-américain n’a pas obtenue depuis 21 ans.

L’un de ceux qui voyageront sera Emiliano Lasa, qui a obtenu en 2016 un diplôme olympique en terminant en sixième position au saut en longueur, catégorie dans laquelle il concourra à nouveau cette fois. Comme lui, un autre qui reviendra sur la plus haute épreuve du sport mondial sera l’athlète Déborah Rodriguez, qui concourra sur 800 mètres. Pendant, Maria Pia Fernández participera au 1500 mètres.

La paire de rameurs composée de Bruno Cetraro Oui Felipe Klüver, qui concourra dans la catégorie Double Pair poids léger, aura la responsabilité de représenter son pays dans le sport qui lui a valu le plus de médailles olympiques à travers l’histoire. D’autre part, les jeunes Dolorès Moreira s’affronteront en voile, comme le duo composé de Dominique Knupell Oui Pablo Defazio.

Mikaël Aprahamian, quant à lui, participera à la catégorie jusqu’à 81 kilogrammes de judo, et le nageur Enzo Martinez participera à l’épreuve du 50 mètres libre, tandis que Nicolas Franck Il le fera en 200 mètres combinés. Le grand absent des joutes sera le joueur de tennis Pablo Cuevas, qui a décidé de ne pas concourir malgré son classement.

Tout au long de l’histoire, l’Uruguay a remporté dix médailles olympiques : deux d’or (toutes deux en football), deux d’argent (une en cyclisme et une en aviron) et six de bronze (deux en basket-ball, une en boxe et trois en aviron).