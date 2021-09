L’Uruguay sort indemne de Lima face à un Pérou qui ne gagne toujours pas à domicile

in

09/03/2021 à 05:31 CEST

. / Lima

Avec des buts de Renato Tapia et Giorgian De Arrascaeta, Pérou et Uruguay égalisent 1-1 ce jeudi au Stade national de Lima à l’occasion de la neuvième journée des tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

En 25 minutes mur Le Chilien a marqué en profitant d’un rebond dans la surface, mais quatre minutes plus tard Depuis Arrascaeta il a égalisé lorsqu’il a pris un rebond à l’extérieur de la surface et a décoché un tir du pied gauche sur le but de Pedro Gallese.

La Blanquirroja, mené par l’Argentin Ricardo Gareca, a atteint cinq points et est avant-dernier du classement, tandis que Celeste d’Óscar Washington Tabárez est quatrième avec neuf. Le Pérou accueillera le Venezuela dimanche prochain et l’Uruguay accueillera la Bolivie.