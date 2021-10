L’Uruguayen Andrés Matonte arbitrera la finale de la Coupe d’Amérique du Sud

21/10/2021 à 7h53 CEST

. / Asunción

l’uruguayen Andrés Matonte Il sera chargé de rendre justice lors de la finale de la Coupe d’Amérique du Sud qui sera jouée par les Brésiliens Athletico Paranaense et Bragantino le 20 novembre à Montevideo. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) à travers un communiqué dans lequel elle indique que son compatriote Andrés Cunha sera l’arbitre principal de la VAR. De leur côté, les Uruguayens aussi Martín Soppi et Carlos Barreiro seront les assistants, tandis que Christian Ferreira et Andrés Nievas seront respectivement les quatrième et cinquième arbitres. Pendant ce temps, le Péruvien Víctor Carrillo, l’Uruguayen Nicolás Taran et le Vénézuélien Juan Soto travailleront également dans la cabine d’arbitrage vidéo.

Le match entre Ahtletico Paranaense et Bragantino se jouera le 20 novembre à 17h00 heure locale (20h00 GMT) au stade Centenario de Montevideo. Ce sera la première des trois finales que la capitale du pays sud-américain accueillera dans une semaine. Un jour après ce match, le Gran Parque Central accueillera le dernier match de la Copa Libertadores féminine, une compétition qui ne connaît toujours pas ses finalistes. Le 27 novembre, les Brésiliens Palmeiras et Flamengo se rencontreront au Centenario en finale de la Copa Libertadores.