L’Uruguayen Darwin, meilleur joueur du mois au Portugal

14/10/2021 à 20:13 CEST

.

L’Uruguayen de Benfica Darwin Nunez, qui a été reconnu cette semaine comme le meilleur attaquant du Portugal, a également été honoré ce jeudi de le prix du meilleur footballeur du mois de septembre.

Ses deux doublés contre Santa Clara et Boavista ont été décisifs dans l’élection, qui est réalisée par les entraîneurs du championnat portugais.

Après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au genou fin mai et raté les deux premiers matches de championnat en août, L’attaquant de 22 ans d’Artigas a fait irruption en force et septembre l’a catapulté vers les plus hauts niveaux du football européen.

Le zénith l’atteignit le 29 septembre, lorsqu’il devint avec deux buts dans la pièce clé pour Benfica à vaincre (3-0) FC Barcelone en Ligue des champions.

Forgé à Peñarol et meilleur buteur avec Almería lors de la saison 2019-2020, Darwin Núñez est arrivé il y a un an à Lisbonne en tant que signature la plus chère de l’histoire de Benfica. Lors du vote pour le meilleur joueur du mois, le Colombien Luis Díaz et l’ailier de Benfica Rafa Silva l’ont emporté.