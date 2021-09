L’Uruguayen Diego Rolán donne la victoire aux Tigres de Ferretti

22/09/2021 à 6h34 CEST

. / Ciudad Juárez

l’uruguayen Diego Rolán a converti un penalty à la minute 15 pour donner ce mardi à Juárez FC une victoire 1-0 sur San Luis, dans un premier match de la quatorzième journée de l’Apertura du football mexicain. Rolán a résolu un duel avec peu d’arrivées dans lequel le Juárez de l’entraîneur brésilien Ricardo Ferretti a ajouté sa quatrième victoire en 11 jours et est passé de la quatorzième à la onzième avec trois victoires, deux nuls, cinq défaites et 11 points.

En première mi-temps, les deux équipes ont été neutralisées jusqu’à ce que Rolán tire le penalty et donne à l’équipe locale un avantage qu’ils n’ont jamais perdu. Juárez a défendu avec ordre et évité les arrivées de San Luis, qui dans la première mi-temps n’avait qu’un seul jeu dangereux, raté par l’Argentin Germán Berterame, qui a lâché le match nul à la 45e minute.

Pour la seconde partie, ceux de Ferretti ont subi un coup dur, le expulsion pour jeu brutal du Paraguayen Víctor Velázquez, qui a laissé son équipe avec 10 hommes sur l’herbe. Ferretti, qui a été honoré au début du match pendant 30 ans en tant qu’entraîneur de la première division, a ordonné à son équipe de donner la priorité à la défense. Il a reculé et a parié pour garder le dessus, ce qu’il a réussi.

San Luis a réalisé un bon jeu dangereux en 73 lorsque l’Argentin Andrés Vombergar a tiré sur sa tête et a été arrêté par le gardien Hugo González. De son côté, Juárez était sur le point d’étendre l’avantage dans un oubli de la marque San Luis ; en 90, le Mexicain José Esquivel a marché sur la surface avec tout pour le dire, mais il a mal défini.

La victoire de Juárez a confirmé la résurrection de l’équipe qui, le 10 de ce mois, a battu le champion Cruz Azul 2-0 et samedi dernier a battu León dans son propre stade par 0-1. San Luis, la branche de l’Atlético de Madrid, est tombé à la septième place avec trois victoires, quatre nuls, deux défaites et 13 points. L’Apertura aura un autre match d’avance ce mercredi, lors de la onzième journée, entre Monterrey sous la direction de Javier Aguirre et Toluca. À partir de jeudi, la date 10 sera jouée avec les matchs Pachuca-Necaxa, Puebla Cruz Azul, Tijuana-Mazatlán, Atlas-León, Tigres UANL-Pumas UNAM, América-Guadalajara, Toluca-San Luis et Santo Laguna Monterrey. Juárez-Querétaro sera reporté au 8 octobre.