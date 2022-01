L’Uruguayen Juan Figer, l’homme d’affaires qui a emmené Maradona à Naples, est décédé

01/01/2022 à 13:53 CET

L’homme d’affaires uruguayen Juan Figer, l’un des plus importants agents de footballeurs et pionnier de ces affaires, est décédé ce 31 décembre à l’âge de 87 ans, victime d’un arrêt cardiaque, selon des sources familiales.

Figer était responsable de certains des transferts les plus bruyants de l’histoire du football, comme celui qui a amené Diego Armando Maradona de Barcelone à Naples en 1984., et sa base d’opérations était la ville de Sao Paulo.

Parmi les nombreux joueurs qu’il a représentés figurent les Uruguayens Pablo Forlán et Diego Lugano, et les Brésiliens Dunga, Sócrates, Amoroso, Zé Roberto et Robinho.. Il a travaillé avec des dizaines de clubs, notamment en Europe, et selon lui, celui qui opérait le plus était le Real Madrid, auquel il a fait venir des footballeurs notables, comme le Brésilien Roberto Carlos.

Son décès a été confirmé par sa petite-fille Stéphanie Figer, qui a posté une photo avec son grand-père sur ses réseaux sociaux, précisément prise à Madrid, où l’homme d’affaires uruguayen avait un bureau dans un immeuble près du stade Santiago Bernabeu.

« C’est comme ça que je me souviendrai toujours de toi. Voyager, manger dans un bon restaurant et parler de football », a écrit sa petite-fille, qui avec d’autres membres de la famille poursuit les affaires dans le domaine du football que le Groupe Figer développe.