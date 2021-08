L’Uruguayen López mène la victoire des Tigres sur Mazatlán

in

21/08/2021 à 7h38 CEST

Mazatlán

l’uruguayen Nicolás López a marqué un doublé ce vendredi avec qui il a dirigé le victoire des Tigres de l’UANL par 0-3 sur le Mazatlán FC au début de la sixième journée du tournoi Apertura 2021 de football mexicain. Le paraguayen Carlos González Il a dépassé les Tigres et López a marqué les derniers buts avec lesquels il a atteint cinq buts dans le tournoi pour se placer comme le meilleur buteur. Mazatlán a subi le expulsions du Colombien Richard Ríos et du Brésilien Camilo Sanvezzo. Le résultat a propulsé les Tigers à la troisième place du classement avec 11 points. Mazatlán est resté à la huitième place avec huit.

Les Tigers ont commencé le match avec quelques changements forcés par des blessures musculaires. L’Uruguayen Leonardo Fernández a été remplacé par le Colombien Luis Quiñones à la 8e minute et le Brésilien Rafael Carioca a quitté le terrain à la 10e minute par David Ayala. Les pertes ont donné la priorité à Mazatlán, qui à la 18e minute était sur le point d’ouvrir le score avec un tir du Brésilien Camilo Sanvezzo qui est passé près du poteau. La malchance est réapparue sur le chemin des félins en 22 lorsque Ríos a été expulsé pour avoir blessé Juan Pablo Vigón, qui a été remplacé par le Français Florian Thauvin en 34.

Les Tigers ont commencé la deuxième mi-temps avec leur premier but. À la 48e minute, Thauvin, de l’aile droite, a centré un ballon dans la surface que González a converti en 0-1 de la tête. À la 54e minute, Javier Aquino a volé un ballon au défenseur Néstor Vidrio et a aidé Nicolás López, qui a poussé le ballon sans marquer pour porter le score à 0-2. Les chats ont subi une autre blessure musculaire en 66, Luis Rodríguez qui a quitté le terrain. Mazatlán a été condamné en 77 avec l’expulsion de Sanvezzo, et, pour couronner le tout, une main de Bryan Colula a donné un penalty aux Tigres que López a transformé en 0-3 en définissant l’Uruguayen Nicolás Vikonis du poteau droit.

La sixième journée se poursuivra samedi lorsque Atlas recevra Toluca, León accueillera Santos Laguna, San Luis rendra visite au champion Cruz Azul et Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre est local à Guadalajara. Dimanche, les Pumas UNAM affronteront Puebla, l’América de l’entraîneur argentin Santiago Solari défendra son leadership à domicile contre Tijuana, Necaxa défiera le Juárez FC et Querétaro-Pachuca terminera la journée.