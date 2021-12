L’US Air Force a transformé un avion cargo en lanceur de missiles

27/12/2021 à 08:35 CET

SPORT.es

L’US Air Force a validé un concept clé ce qui augmentera considérablement la puissance de feu du service de guerre. Le Rapid Dragon, une approche nommée d’après un système d’armes chinois du XIe siècle, consiste à charger des missiles de croisière sur des palettes. Le système pourrait éventuellement conduire à des avions de transport pour lancer des charges utiles volantes plus importantes, y compris de gros drones d’attaque.

L’Air Force a testé le concept Rapid Dragon plus tôt ce mois-ci à la base aérienne d’Eglin, dans l’ouest de la Floride. L’essai consistait à charger un véhicule d’essai en vol de missiles de croisière et divers missiles factices à bord d’une palette équipée d’un parachute . Le lancement de charges palettisées dans les airs n’a rien de nouveau pour l’Air Force, qui les fait littéralement sortir de l’arrière de l’avion via la rampe de chargement. Une fois que la pagaie quitte l’avion, un parachute est déployé et la pagaie flotte doucement vers la Terre.

Rapid Dragon est différent de la chute de palette standard. Au fur et à mesure que la pagaie descend, elle dirige sa charge de missile vers le bas. Les missiles tombent de leurs conteneurs pointant vers le bas. La descente permet aux turbomoteurs du missile de tourner, aux ailes de se déployer et au missile d’avancer vers la cible.