L’US Air Force divulgue plus de données sur son nouveau chasseur

L’automne dernier, l’armée de l’air américaine a révélé de manière surprenante qui avait conçu, construit et testé un nouvel avion de combat secret en l’espace d’un an seulement. Le mystérieux chasseur fait partie du programme Next Generation Air Dominance (NGAD), un projet de la Force aérienne conçu pour compléter et éventuellement remplacer le F-22 Raptor.

Au-delà d’admettre que l’avion existe et utilise une ingénierie de style F1, l’armée de l’air n’a pas dit grand-chose d’autre sur son chasseur NGAD. Mais le service a peut-être laissé tomber son indice le plus concret à ce jour: l’art conceptuel intrigant d’un avion de combat construit dans le cadre du programme NGAD.

L’image ci-dessus apparaît dans le rapport d’acquisition biennal de l’Armée de l’air, qui a été publié la semaine dernière. L’avion représenté est un grand avion de chasse en forme de diamant avec de grandes prises d’air du moteur au-dessus de l’aile de l’avion, traînant à gauche et à droite du cockpit, où les prises seraient protégées du radar par le bas. L’avion dispose également de deux moteurs, un cockpit avec une verrière à bulles et deux stabilisateurs verticaux qui peuvent être rétractés pour se replier dans les ailes.