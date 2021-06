L’US Dream Team officialise son équipe pour les Jeux de Tokyo

Eleanor Fishburn, membre du groupe Barbareño-Ventureño de la tribu Chumash, a fait part de ses inquiétudes quant à ce que les résidents de Montecito, dont Meghan et Harry, pourraient utiliser pour arroser leurs jardins. Montecito a été créé sur des terres qui appartenaient autrefois à la tribu Chumash et abrite plusieurs sources chaudes et froides […] More