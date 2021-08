L’US Navy a un navire similaire à l’Arche de Noé

02/08/2021 à 11:03 CEST

L’un des “navires” les plus insolites de la marine américaine se dirige du Mississippi au Japon. L’APL 67 est une péniche d’amarrage et propose un hébergement pour les marins lorsque leurs propres navires de guerre sont temporairement inhabitables. La barge est désarmée, sans moteur et ne quittera probablement jamais le port.

La barge blanc grisâtre mesure 267 pieds de long (81 mètres) et 68,7 pieds de large (21 mètres), et s’élève à environ quatre étages au-dessus de l’eau. Le navire flottant, en grande partie sans particularité, est comparé à l’arche de Noé. (L’Arche, cependant, était sensiblement plus grande à 160 mètres de long sur 26 mètres de large.) Le média Seapower indique que le navire peut accueillir 74 officiers et 537 marins.

Les marins restent généralement sur la barge pendant de courtes périodes, tandis que le navire auquel ils sont normalement affectés est en cours de maintenance. Si un navire entre en cale sèche à Yokosuka, la Marine n’a pas à chercher 300 chambres d’hôtel pour l’équipage. La barge pourrait également être remorquée vers un nouvel emplacement pour fournir un hébergement.