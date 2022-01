L’US Navy partage les faits saillants de 2021 avec la superbe galerie « L’année en photos »

La marine américaine a reconnu le travail accompli par les soldats américains avec un bilan de 2021.

Des dizaines de moments incroyables ont été mis en évidence dans la galerie « US Navy 2021: The Year in Photos » des branches, qui a été partagée pour la première fois par le Navy Office of Information. La galerie a été publiée cinq jours avant le réveillon du Nouvel An et a ensuite été promue sur les différents comptes de médias sociaux de la Marine.

« Comme ils l’ont fait pendant plus d’un siècle, les photographes militaires et les spécialistes de la communication de masse d’aujourd’hui étaient là pour documenter le travail des marins américains alors qu’ils effectuaient leurs missions dans le monde, au-dessus, sur et au-dessous de la mer », le Navy Office of Information a écrit au sujet de son examen annuel. « Les photographies suivantes illustrent l’intégrité, la responsabilité, l’initiative et la ténacité de la force diversifiée et entièrement bénévole de marins américains et de civils américains suivant les traces de ceux qui, pendant 246 ans, les ont précédés pour défendre la liberté. Dédié à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la défense de notre Nation en 2021. »

La galerie de photos comprend des moments remarquables comme l’éruption de l’Etna près de la base aéronavale de Sigonella, en Italie ; les débuts époustouflants de la formation de vol F-16 Fighting Falcon et F/A-18 Super Hornet (AKA « Super Delta ») des Blue Angels de l’US Navy, qui ont eu lieu lors d’un entraînement conjoint avec l’US Air Force au-dessus de la Naval Air Facility El Centro en Californie; et le lancement par le navire USS Paul Ignatius d’un missile SM-3 lors d’un exercice non divulgué dans l’océan Atlantique.

D’autres plans fixes notables incluent des exercices de recherche et de saisie, des formations de recherche et de sauvetage terrestres et maritimes, des ravitaillements en vol, des préparations de vaccins COVID-19 et des réunions de famille sincères.

Des extraits de ces moments ont été partagés sur Twitter dans un format de diaporama vidéo au cours de la semaine du Nouvel An.

Pour voir la galerie complète, visitez le blog de l’US Navy.